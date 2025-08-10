Prima pagină » Știri » Misterul pozelor cu ministrul de Externe a fost spulberat. Sunt postate de un designer celebru, nu făcute cu AI. Oana Țoiu: „Confirm, nicio problemă”

Misterul pozelor cu ministrul de Externe a fost spulberat. Sunt postate de un designer celebru, nu făcute cu AI. Oana Țoiu: „Confirm, nicio problemă"

10 aug. 2025
Misterul pozelor cu ministrul de Externe a fost spulberat. Sunt postate de un designer celebru, nu făcute cu AI. Oana Țoiu:
Vâlvă în mediul online la apariția unor poze cu ministrul de Externe, Oana Țoiu, imortalizată într-o rochie neagră, în prezența mai multor polițiști austrieci. Pe rețelele sociale a fost indusă ideea că fotografiile sunt realizate cu AI (inteligența artificială). 

Val de reacții în mediul online, după ce Oana Țoiu apare pe străzile unui oraș austriac într-o rochie neagră, lungă, cu un aer misterios, parcă păzită de polițiști.

Scena pare desprinsă din filme însă realitatea este că imaginile sunt cât se poate de reale, de la vizita din Salzburg din 25-26 iulie, când o delegație oficială – condusă de Nicușor Dan – din care a făcut parte și Oana Țoiu,  s-a aflat la zilele orașului, la invitația președintelui austriac.

Contactată de Gândul.ro, Oana Țoiu a confirmat că imaginile sunt din Salzburg, în timp ce mergea la Operă, la invitația președintelui Austriei.

„Sunt de la evenimentul de gală care a și fost transmis în direct. La festivalul de la Salzburg, la care am fost invitați de președintele Austriei. Confirm, nicio problemă”, a declarat Oana Țoiu pentru Gândul.

Imaginile cu ținuta ministrului de Externe au fost publicate și de designerul român. Într-una din imaginile postate de Irina Schroter apare și fostul Ministru de Externe, Luminița Odobescu, tot în haine de gală.

„Onorați de alegerea făcută de Ministrul de Extern , dna Oana Țoiu, la spectacolul de la Opera din Salzburg, în cadrul programului vizitei de stat efectuată de delegația României în Austria!”, a notat designerul Irina Schrotter pe rețelele sociale.

