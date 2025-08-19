Nazare ne explică, DIN NOU, de ce trebuie redus deficitul: Este singura cale responsabilă pentru a pune finanțele României pe un drum solid

Reducerea deficitului bugetar este cartoful fierbinte care impune o serie de măsuri pe care Guvernul vrea să le ia prin pachetele pe care le are în vedere. Ministrul Finanțelor a revenit marți seara cu o nouă explicație pe pagina sa de Facebook explicând motivele pentru care avem de redus deficitul.

Alexandru Nazare își începe postarea cu titlul: „Despre deficit: De ce este atât de important să reducem deficitul bugetar? Urmăresc cu interes dezbaterea publică din această perioadă şi îmi atrag atenția în mod deosebit unele alunecări de discurs şi direcțiile de distragere a atenției de la adevărurile economice de bază”.

De ce suntem nevoiți să luăm acum măsuri de redresare şi de ce deficitul ne priveşte pe toți?

Nazare arată că: „În ultimii ani, România a avut cel mai mare deficit din Uniunea Europeană. În pandemie, toate statele și-au crescut cheltuielile pentru a sprijini populația și economia. Diferența este că, în timp ce alte țări au retras treptat aceste măsuri, reducându-şi totodată şi deficitele, România a rămas cu un deficit ridicat – dar nu din cauza pandemiei, ci din cauza unor probleme mai vechi. Cheltuim permanent mai mult decât încasăm și colectăm mai puține venituri decât ar trebui”.

„De ce contează acest lucru pentru fiecare dintre noi? Pentru că un deficit mare înseamnă: mai multă datorie publică; costuri mai mari cu dobânzile – care sunt plǎtite din taxele noastre; şi mai puțini bani disponibili pentru drumuri, spitale, școli sau investiții care să creeze locuri de muncă şi alte oportunitǎți”, anunță Nazare.

Cu o medie de peste 7%, România se află departe de respectarea pragului european de 3% din PIB pentru deficitul bugetar.

„Reducerea deficitului nu este doar o chestiune tehnică sau un obiectiv al Guvernului. Este despre cum asigurăm stabilitate, credibilitate și șansa unei economii sănătoase pe termen lung, care să ofere oportunități pentru toți românii”, mai arată Nazare.