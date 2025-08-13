Nicușor Dan, după „Coaliția de Voință”: Am subliniat că, pentru România, coordonarea și unitatea transatlantică sunt esențiale

Nicușor Dan anunță că a participat la videoconferința „Coaliția de Voință”pentru a coordonarea pozițiilor înaintea întâlnirii bilaterale dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, în Alaska.

Nicușor Dan a transmis că salută decizia lui Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina.

„Am subliniat că, pentru România, coordonarea și unitatea transatlantică sunt esențiale. Salut întâlnirea de astăzi în sprijinul acestei abordări. De asemenea, salutăm hotărârea președintelui Trump de a pune capăt acestei agresiuni și de a aduce pace durabilă în Ucraina”, a transmis președintele pe rețeaua X.

Șeful statului a mai completat că: „Suntem cu toții de acord că trebuie să se ajungă la un armistițiu înainte de a se purta orice negocieri”.

Nicușor Dan a mai notat că: „În calitate de vecin cu cea mai lungă frontieră terestră cu Ucraina, modul în care se realizează pacea este extrem de important pentru România, așa cum este pentru întreaga Europă. Viitorul și securitatea continentului nostru, inclusiv a regiunii Mării Negre, sunt în joc”.

„De aceea avem nevoie de o pace care să ia în considerare interesele Ucrainei și ale Europei. De asemenea, suntem de acord că orice acord de pace ar trebui să fie însoțit de garanții solide de securitate pentru Ucraina”, a mai spus Dan.

Videoconferință a ‘Coaliției de Voință’

Cancelarul german, Friedrich Merz, premierul francez, Emmanuel Macron, și premierul britanic, Keir Starmer, au prezidat reuniunea prin videoconferință a ‘Coaliției de Voință’.

Reuniunea are loc în contextul întâlnirii de vineri din Alaska dintre președintele SUA, Donald Trump, și cel al Rusiei, Vladimir Putin, privind Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut aliaților săi occidentali să exercite presiuni asupra Moscovei și să contracareze orice eventuală ”înșelăciune” din partea Rusiei, înaintea unor discuții pe care el le va avea miercuri cu mai mulți lideri europeni și cu președintele american Donald Trump, informează France Presse.