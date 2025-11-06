Prima pagină » Știri » Nicușor Dan: Îi doresc slujire rodnică și îndelungată Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop

Nicușor Dan: Îi doresc slujire rodnică și îndelungată Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop

Cristina Corpaci
06 nov. 2025, 16:36, Știri
Nicușor Dan: Îi doresc slujire rodnică și îndelungată Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop
Galerie Foto 4

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul alegerii Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop ca nou Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, subliniind rolul istoric și moral al Bisericii în formarea națiunii române.

Șeful statului a salutat alegerea noului Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. „Și mă alătur celor care celebrează acest moment important, de speranță și continuitate. După trecerea la cele veșnice a Preafericirii Sale Cardinal Lucian Mureșan, Biserica Greco-Catolică din România are un nou Întâistătător, un ierarh luminat care va conduce, cu echilibru și înțelepciune, destinul Bisericii și al comunității sale, contribuind la împlinirea binelui comun”.

„România a beneficiat mereu de experiența și implicarea liderilor cultelor religioase în viața socială, prin îndemnuri la dialog și înțelegere, la cunoaștere și respect reciproc. În acest spirit, salut începutul misiunii încredințate Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop, cu încrederea că vom continua să cultivăm prezența reconciliatoare a valorilor creștine în societate, fiindcă acestea sunt totodată valori civice, care ne definesc conviețuirea și umanitatea”, a mai spus Nicușor Dan.

Președintele țării a punctat și rolul bisericii. „Într-o perioadă marcată de incertitudine și discreditarea reperelor autentice, Biserica își asumă cultivarea dialogului dintre tradiții și modernitate, precum și promovarea încrederii și a solidarității, ca fundamente temeinice pentru progres și prosperitate”.

„Pentru întreaga Românie, dar mai ales în Transilvania, greco-catolicii nu au fost doar o confesiune, ci o conștiință care a ajutat națiunea română să se afirme, demnă, unitară și suverană. În acest moment de sărbătoare comunitară, dar mai ales de responsabilitate morală și spirituală, reflectăm la moștenirea Bisericii Greco-Catolice și la exemplul celor care au călăuzit-o și au apărat-o în vremuri de prigoană, conducând-o spre libertate și redându-i demnitatea. Elitele greco-catolice vizionare, personalitățile creatoare de cultură și educație, devotamentul slujitorilor și al martirilor pun în valoare trecutul Bisericii Greco-Catolice și o cheamă, în prezent, să ducă mai departe mesajul său de speranță, demnitate, verticalitate morală și credință”, a mai spus Dan.

Președintele a transmis la final că îi urează slujire rodnică și îndelungată Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop, care prin parcursul său pastoral și misionar și-a arătat fidelitatea față de datoria memoriei și a libertății.

„Am speranța că vom continua parcursul democratic și european al României, având ca sprijin valorile creștine, împărtășind responsabilitatea față de români și dorința de-a transmite tinerilor modelul de dialog, respect, toleranță și conviețuire armonioasă”, a mai spus Nicușor Dan.

foto: Arhieparhia Blaj

