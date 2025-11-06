Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan, în fața reprezentanților NATO: „Reînarmarea este deosebit de relevantă. Nu este o alegere este o necesitate”

Nicușor Dan, în fața reprezentanților NATO: „Reînarmarea este deosebit de relevantă. Nu este o alegere este o necesitate”

Nicușor Dan, în fața reprezentanților NATO:
Președintele Nicușor Dan MEDIAFAX FOTO

Președintele Nicușor Dan susține, joi 6 noiembrie, un discurs la NATO Industry Forum, desfășurat la JW Marriott Bucharest Grand Hotel.

„Tema este reînarmarea NATO, este deosebit de relevantă având în vedere contextul, care din păcate, ne obligă să vorbim tot mai mult de reînarmare. Reînarmarea nu este o alegere este o necesitate”

„Responsabilitatea nostră este de a descuraja orice agresiune. Vedem o continuare a războiului ilegal al Rusiei împotriva Ucrainei la granița României. Agresivitatea Rusiei, dincolo de Ucraina prin încălcările recente a spațiului aerian, trebuie să facem mai mult ca să ne apărăm.
Industria românească de Apărare are o puternică tradiție. Există un potențial extraordinar”, a precizat Nicușor Dan, în discursul său.

