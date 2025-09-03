Prima pagină » Știri » Nicuşor Dan l-a primit la Palatul Cotroceni pe preşedintele Consiliului European: Trăim o perioadă complicată în Europa

Nicuşor Dan l-a primit la Palatul Cotroceni pe preşedintele Consiliului European: Trăim o perioadă complicată în Europa

Cristina Corpaci
03 sept. 2025, 20:29, Știri
Nicuşor Dan l-a primit la Palatul Cotroceni pe preşedintele Consiliului European: Trăim o perioadă complicată în Europa
Preşedintele Nicuşor Dan l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, pe preşedintele Consiliului European, António Costa. „Trăim o perioadă complicată în Europa și solidaritatea europeană este importantă în această perioadă, și vizita dumneavoastră este o dovadă a acestei solidarități europene”, a transmis Nicușor Dan.

Discuțiile dintre cei doi s-au purtat despre securitatea țării noastre și provocările cu care ne confruntăm.

”Am discutat de Marea Neagră şi de strategia Uniunii Europene pentru Marea Neagră şi de hub-ul pe care sperăm să îl gestionăm la Marea Neagră. Am discutat despre războiul hibrid, pe care, din păcate, îl confruntăm în aceste zile şi am discutat, din nou, despre solidaritatea europeană şi despre mecanismul SAFE, care să ajute Europa să îşi ia securitatea în propriile mâini”, a spus şeful statului.

Nicuşor Dan a mai afirmat că a vorbit şi despre negocierile viitoare pe bugetul Unii Europene şi despre direcţiile de coeziune şi agricultură tradiţionale, dar şi despre securitate şi competitivitate şi necesitatea ca, în secţiunea de competitivitate, ţările mai puţin dezvoltate să aibă posibilitatea să îşi dezvolte propriile economii.

O altă discuție a fost și despre Republica Moldova, care ar putea intra în programul de pre-aderare la Uniunea Europeană după 28 septembrie. Detalii aici. 

