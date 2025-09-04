Nicușor Dan, la mâna CCR în privința reformei pensiilor speciale: „Eu nu pot să anticipez”

„CCR se va pronunţa, nu pot anticipa ce vor spune. Ce pot spune, că atunci când Guvernul a venit cu propunerea, oamenii din Guvern s-au uitat la toate deciziile CCR pentru a evita să declare CCR neconstituţional proiectul. Mai departe decide Curtea”, a spus Nicușor Dan, la Antena 1, întrebat despre faptul că ÎCCJ a sesizat CCR cu privire la condițiile de pensionare a magistraților.

Cu privire la pensionarea magistraților, șeful statului a spus că nu e admisibil ca în orice domeniu pensia să fie egală cu salariu, pentru că îl încurajezi să meargă la pensie.

„Faptul că pensiile în raport cu salariile trebuie reduce, vârsta de pensionare e prea mică. La 47 de ani, oamenii sunt în putere. Trecerea de la 47-60 de ani nu trebuie să fie făcută brusc. Am spus că magistrații au muncit mult în anii ăștia, a transmis Dan.

Președintele a mai declarat că „oamenii ăștia au fost suprasolicitați e un fapt și ar trebui recunoscut. Nu cred că este sănătos, pentru democrație ca oamenii să aibă atitudinea asta față de magistrați. Se confundă magistratura cu partea de penal. Sunt de acord să scădem pensiile și să creștem vârsta de pensionare”.

Am avut o singură discuție foarte consistentă (nr. cu magistrații) și în care cum am spus toată a agreat că trebuie să reducem pensiile, a mai spus Nicușor Dan, întrebat dacă a avut vreo discuție cu magistrații în privința unei armonizări.