Nicușor Dan, MESAJ cu întârziere: Tragedia putea fi evitată. Cer verificarea tuturor instalațiilor/ Bolojan nu a reușit să ajungă la fața locului

Președintele Nicușor Dan a reacționat abia după 12 ore de la tragedia din București în care au murit 3 oameni. Premierul Bolojan nu a avut timp să meargă la fața locului. În schimb, explozia din Rahova a făcut înconjurul lumii încă de dimineață.

Jurnaliștii din presa mondială arată dezastrul din Rahova, în timp președintele Nicușor Dan a tăcut aproape 12 ore.

Nicușor Dan a transmis pe rețelele sociale într-un final un mesaj și anume că: „Explozia produsă astăzi într-un bloc de pe Calea Rahovei din București este o tragedie cutremurătoare care nu trebuia să se întâmple”.

„Gândurile mele se îndreaptă către cei răniți, către familiile îndoliate și către toți cei care trec acum prin clipe teribile. Este revoltător și inadmisibil ca, în România anului 2025, siguranța cetățenilor să fie pusă în pericol din cauza neglijenței sau a unor decizii iresponsabile”, a mai spus șeful statului.

Dan cere asumarea responsabilității de către toți cei implicați, indiferent că vorbim despre instituții publice sau firme private. „Cei care au știut și nu au acționat, cei care au permis, prin inacțiune sau neglijență, ca acest lanț de greșeli să culmineze cu moarte și distrugere, trebuie să răspundă. Am solicitat instituțiilor responsabile sa comunice toate datele relevante pe masura ce le obtin. Nu putem aștepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare. Cetățenii României așteaptă adevărul și acțiuni concrete”, a mai scris Nicușor Dan.

„Datele preliminare indică deja că această tragedie putea fi prevenită. Tocmai de aceea, nu mai e loc pentru explicații sterile sau pasarea responsabilității. Verificarea instalațiilor de gaze, a centralelor și a echipamentelor nu este un act birocratic. Este o obligație legală si face diferenta dintre viață și moarte”, a mai scris șeful statului.

Ilie Bolojan a preferat să dea declarații de la distanță

Premierul Ilie Bolojan nu a reușit să ajungă la fața locului să discute cu victimele. A preferat să stea deoparte și să anunțe mesaje de la distanță.

„În mod cert a fost o scăpare de gaz”, a spus premierul, la Radio România Actualități, explicând că până la limita de proprietate responsabilitatea reţelei aparţine furnizorului de gaze, iar în interiorul blocului răspunderea revine asociaţiei de proprietari.

Potrivit lui Bolojan, Distrigaz a fost sesizat cu o zi înainte de explozie, a constatat problemele din interiorul clădirii şi a oprit alimentarea cu gaz, sigilând instalaţia. În dimineaţa producerii tragediei, echipele companiei au revenit la faţa locului şi au descoperit că sigiliul fusese rupt.

„E foarte probabil ca cineva să fi intervenit şi să fi redeschis practic alimentarea în interiorul blocului. Imediat după ce echipa a fost acolo, s-a generat această explozie”, a afirmat premierul.

Tragedia a făcut înconjurul lumii

Explozia din Rahova a fost relatată în toată presa mondială. Jurnaliștii de la New York Post au relatat despre momentele de groază, ilustrând cu imagini de la fața locului.

Tragedia a fost surprinsă și de agenția Reuters care a transmis detalii despre explozia în care au fost ucise trei persoane.