Nicușor Dan susține gemurile bunicilor și îi dă replica șefului ANAF

Nicușor Dan anunță că declarația șefului fiscului a fost una deplasată, dar susține că ANAF-ul ar putea să performeze, fiind convins de faptul că la ministerul Finanțelor există voință.

„Asta a fost o declarație total …”, a declarat Nicușor Dan, despre șeful ANAF care a scăaot porumbelul.

„Bineînțeles că parte din TVA care nu se colectează vine din gospodăriile oamenilor, dar asta nu înseamnă că trebuie să interzicem oamenilor să-și facă gem sau zacuscă, inclusiv vin din struguri sau țuică. Problema mare este la marea evaziune și acolo trebuie să intervenim”, amai spus președintele la Antena 1.

Nicușor Dan a precizat că din discuțiile cu ministrul Finanțelor, lucrurile merg în direcția bună.

„Cu șeful fiscului nu am discutat, cu ministrul de finanțe de mai multe ori”, a spus Dan, întrebat dacă a apucat să discute Adrian Nica.

„Procesul de formatizare al ANAF care a ajuns la un anumit stadiu a permis ANAF-ului să vadă în mod automat niște comportamante care au trimis verificări exact la softul unde erau probleme. La nivelul ministerului de Finanțe există acesta voință”, a mai spus Dan.