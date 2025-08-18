Guvernul intenționeză să modifice proiectul Pilonului II de pensii. Beneficiarii ar urma să poată retrage inițial 30% din sumă

Guvernul ia în calcul să modifice proiectul referitor la Pilonul II de pensii, astfel încât pensionarii să poată retrage 30% din suma totală în prima tranșă, au confirmat surse politice pentru Gândul. Decizia vine după ce forma inițială a proiectului prevedea o limită de retragere de 25%, ceea ce a stârnit nemulțumiri printre beneficiari.

De asemenea, restul sumei ar urma să fie retrasă lunar, eșalonat, timp de opt ani, față de 10 ani, cât prevedea proiectul inițial, spun aceleași surse.

Acest scenariu va fi discutat marți într-o ședință la care vor participa reprezentanții Autorității de Supraveghere Fiscală (ASF), dar și cei ai sindicatelor și patronatelor, au mai transmis surse politice pentru Gândul. Ședința va avea loc la sediul ASF.

Proiectul legat de Pilonul II de pensii a apărut în spațiul public în urmă cu două săptămâni, atunci când a fost introdus pe ordinea de zi a Guvernului. Acesta a fost, însă, amânat, pentru noi consultări cu părțile implicate.

În prezent, banii pot fi retrași integral, iar modificările anunțate de Guvern au stârnit nemulțumire atât în rândul beneficiarilor, dar și a unora dintre politicieni.

„E posibil să vină în continuare idei”

Întrebat pe 8 august de reporterul Gândul dacă procentul de 25% din forma inițială a proiectului ar putea fi modificat în urma consultărilor ulterioare cu părțile implicate, Alexandru Petrescu, șeful ASF, nu a exclus această posibilitate.

„Vă mărturisesc că nu știu să vă spun, dar cert este că deschidem aria de consultare. Discuțiile au fost comprehensive. Am avut comentarii și contribuții de la persoane fizice, nu mai spun de diferite asociații, reprezentanți ai diferiților tipi de beneficiari de servicii financiare, patronate, sindicate.

E posibil să vină în continuare idei și, dacă sunt bune și se încadrează din perspectiva legislației europene, naționale și aduc ca plus valoare mai bună soliditate și funcționare a fondurilor și, pe de altă parte, un tratament echitabil și corect al beneficiarilor, cu siguranță le vom lua în considerare”, a răspuns Alexandru Petrescu.

Ilie Bolojan: Proiectul, inspirat de modelul din toate țările europene

Un comentariu referitor la acest proiect a oferit și Ilie Bolojan, premierul României, care a precizat din start că ideea a fost a ASF.

„Ce se propune prin această lege? Exact cum banii aceştia se colectează lună de lună la fiecare salariu şi plata acestora, după ce intri în pensie, să se facă într-o manieră care, aşa cum le spune şi numele, să-ţi asigure o sumă suplimentară la pensie.

Şi atunci, luând modelul din toate ţările europene, aici sunt nişte date care nu pot fi contestate, ASF-ul a venit cu propunerea că atunci când ajungi în această situaţie să poţi să scoţi 25% din bani, dacă doreşti, iar diferenţa să-i distribui pe următorii 10 ani”, a explicat Ilie Bolojan.

FOTO: Mediafax / Alexandru Dobre

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Grindeanu SUSȚINE taxarea multinaționalelor și menținerea taxelor locale în Pachetul 2 de măsuri fiscale

PNL, sufocat de datorii, dă în judecată AEP pentru 14.000.000 de lei: „Partidul nu are bani, iar Bolojan trage de timp cu acest proces”

Ilie Bolojan îi primește la Guvern pe primarii de municipii și președinții de consilii județene. Discuții despre OUG pentru blocarea investițiilor