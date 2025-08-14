Oana Țoiu revine și se AFUNDĂ în subiectul anulării alegerilor prezidențiale

După declarația făcută recent că anularea alegerilor prezidențiale este unul dintre motivele care au dus la excluderea României din Visa Waiver, Oana Țoiu a revenit cu o altă explicație.

Ministrul de Externe a fost întrebat într-o intervenție la B1 TV cum traduce fraza referitoare la decizia Curții constituționale din raportul Departamentului de Stat că alegerile au fost influențate în mod nejustificat, în mod exagerat.

„Fraza integrală spune că există critici pe teritoriul României față de decizia Curții Constituționale. Raportul face referire la criticile existente, nu este în sine o concluzie”, a fost răspunsul scurt, dat de Oana Țoiu.

Raportul Departamentului de Stat al SUA cu privire la situaţia drepturilor omului în 2024 în România consemnează că anularea alegerilor prezidenţiale a fost văzută ca ”o restricţie nejustificată a libertăţii de exprimare politică” şi contestă o operaţiune de interferare a Rusiei prin intermediul reţelelor sociale, afirmând că ”observatori independenţi au sugerat că acea campanie în cauză de pe reţelele sociale a fost o activitate electorală organică a unui partid politic românesc”. De asemenea, printre problemele semnificative în domeniul drepturilor omului se numără cele care ţin de buna funcţionare a unei prese libere şi sunt consemnate unele deficienţe în apărarea drepturilor lucrătorilor, protecţiei copiilor, precum şi o creştere a cazurilor de antisemitism.

Într-un interviu recent, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a recunoscut că una dintre cauze ține de anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.

„În dreptul nostru, este adevărat că eram foarte aproape de o decizie finală pozitivă. Au existat niște elemente, inclusiv lipsa de explicații față de anularea alegerilor…”.

După ce a realizat ce a spus, Oana Țoiu a început să se bâlbâie și a încercat să-și nuanțeze declarația. Fără succes.

„ (…) inclusiv lipsa de explicații față de anularea alegerilor… sau explicații… la un nivel mai puțin detaliat și mai puțin clar decât ar fi fost și așteptarea administrației… SUA, care au contribuit la… ă… decizia de a… nu duce la bun sfârșit procesul de evaluare a României astfel încât să intre în Programul Visa Waver la acel moment”, a declarat Oana Țoiu la Euronews.

