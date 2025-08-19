Pensiile private: Sindicatele și patronatele fac front comun împotriva dublei impozitări

Modificările propuse la retragerea banilor din pensiile private au adus o serie de dezbateri în spațiul public în ultimele două săptămâni, în contextul în care beneficiarii ar putea fi taxați de mai multe ori la retragere, iar sumele strânse vor putea fi revendicate în mai multe tranșe și nu toți o dată.

Marți au avut loc o serie de dezbateri la ministerul Muncii, unde în prezența ASF au avut loc o serie de dezbateri.

Sindicaliștii au justificat că prin noua lege pensionarii vor fi supra-impozitați.

„Acești bani ai oamenilor care merg către niște firme private, au randament extraordinar, de ce mai trebuie impozitați dacă omul vrea să-și ia o anumită sumă? Că e 25%, că e 35% că e 15% e altă discuție. Mi se pare puțin absurd să-l mai impozitezi pe diferență, după ce ai folosit acei bani atâția ani și au fost impozitați”, a atenționat marți Adrian Negoiță, secretar general al CNSLR-Frăția, la dezbaterea privind proiectul de lege privind plata pensiilor private, potrivit Hotnews.ro.

Și patronatele au acuzat dubla impozitare, dar la pensiile facultative (Pilonul III): „Acolo sunt doar bani privați, care au mai fost taxați odată”, a spus Iulian Lolea, reprezentant Concordia.

Cine garantează sumele strânse în conturile din Pilonul 2?

Dumitru Costin, BNS, a explicat că „în acest moment legea 411/ 2004, garanteaza participantilor la aceste fonduri ca activul lor la momentul pensionarii va fi cel putin egal cu valoarea nominala a contributiilor platite minus comisioanele de administrare. Piata fondurilor de pensii este in fapt reprezentata in proportie de peste 95% de fondurile de pensii din Pilonul 2, desi a inceput implementare in aceeasi perioada, activele nete cumulate in Pilonul 3 reprezenta aprox 3% din activele nete din Pilonul 2. Practic, fără Pilonul 2 piata pensiilor private aproape ca NU exista”.