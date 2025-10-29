Poezia lui Mircea Dinescu: Mărturisirea căprarului Ciucurel, căruia i s-a arătat Drona în pădurea de la Maglavit

POLITICĂ Crin Antonescu îl acuză pe Bolojan că numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier este o „operațiune de imagine” cu riscul distrugerii relației cu SUA
21:03
A treia oară când țipă cocoșul spre cerul sîngeriu, la Maglavit,în loc s-apară peste arbori Moșul, veni o dronă dinspre răsărit.M-am închinat la ea ca la Madonă cu aripi argintii și păr bălai și capre behăiau spre sfînta dronă fiin’că părea că ninge cu mălai.Nici n-apucai să zic Doamne ferește, că auzii nepământescul glas,deși eu n-o rup bine pe rusește: „krasivîi Ciucurel, tî davai ceas!”
„Să moară mama dacă am vreunul, că-s amarât și cam provincial,că n-am servici si nu fac pe nebunul, trăiesc din ajutorul social!”Atunci sfioasă m-a luat de mână, șoptindu-mi „harașo suveranist!”și m-a convins să mă întorc la stînă să-nființez partidul comunist, a rostit Mircea Dinescu.