Poezia lui Mircea Dinescu: Mărturisirea căprarului Ciucurel, căruia i s-a arătat Drona în pădurea de la Maglavit

Poetul Mircea Dinescu a recitat o poezia scrisă de el în această dimineață, dedicată căprarului Ciucurel, intitulată „Mărturisirea căprarului Ciucurel, căruia i s-a arătat Drona în pădurea de la Maglavit”.

A treia oară când țipă cocoșul spre cerul sîngeriu, la Maglavit,

în loc s-apară peste arbori Moșul, veni o dronă dinspre răsărit.

M-am închinat la ea ca la Madonă cu aripi argintii și păr bălai și capre behăiau spre sfînta dronă fiin’că părea că ninge cu mălai.

Nici n-apucai să zic Doamne ferește, că auzii nepământescul glas,

deși eu n-o rup bine pe rusește: „krasivîi Ciucurel, tî davai ceas!”