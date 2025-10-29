Prima pagină » Știri » Poezia lui Mircea Dinescu: Mărturisirea căprarului Ciucurel, căruia i s-a arătat Drona în pădurea de la Maglavit

Poezia lui Mircea Dinescu: Mărturisirea căprarului Ciucurel, căruia i s-a arătat Drona în pădurea de la Maglavit

29 oct. 2025
Poezia lui Mircea Dinescu: Mărturisirea căprarului Ciucurel, căruia i s-a arătat Drona în pădurea de la Maglavit
Poetul Mircea Dinescu a recitat o poezia scrisă de el în această dimineață, dedicată căprarului Ciucurel, intitulată „Mărturisirea căprarului Ciucurel, căruia i s-a arătat Drona în pădurea de la Maglavit”. 
Poetul a rostit următoarele versuri cu intonație și explicații la început, cum a fost compusă pentru căprarul Ciucurel.
A treia oară când țipă cocoșul spre cerul sîngeriu, la Maglavit,
în loc s-apară peste arbori Moșul, veni o dronă dinspre răsărit.
M-am închinat la ea ca la Madonă cu aripi argintii și păr bălai și capre behăiau spre sfînta dronă fiin’că părea că ninge cu mălai.
Nici n-apucai să zic Doamne ferește, că auzii nepământescul glas,
deși eu n-o rup bine pe rusește: „krasivîi Ciucurel, tî davai ceas!”
„Să moară mama dacă am vreunul, că-s amarât și cam provincial,
că n-am servici si nu fac pe nebunul, trăiesc din ajutorul social!”
Atunci sfioasă m-a luat de mână, șoptindu-mi „harașo suveranist!”
și m-a convins să mă întorc la stînă să-nființez partidul comunist, a rostit Mircea Dinescu.
La final, autorul s-a amuzat că măgarul lui Ciucurel i-a rumegat foaia de pe care a recitat versurile.
