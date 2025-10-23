Mircea Dinescu demonstrează cum a reuşit Nicuşor Dan „să se umple de aur de sus până jos”

Mircea Dinescu revine cu o nouă creaţie literară al cărei mesaj îi este adresat direct lui Nicuşor Dan. Poetul îi reproşează, în versuri, preşedintelui că este un „gardian firav” în lupta cu „profii de marxism” degizaţi în sfinţi care „se ung cu creme roz, put a tămâie” în timp ce „popa zice să votezi cu AUR”.

Mircea Dinescu constată că, în doar 3 luni de când e la Cotroceni, Nicuşor Dan a reuşit o performanţă de neegalat pentru un preşedinte. I-a convins pe români să devină simpatizanţi AUR, în număr cât mai mare.

„Cum a reușit Nicușor Dan, în doar trei luni, să ne umple de aur de sus și pînă jos Cei care ne-au păzit cultivă fluturi pe care îi învață cum să zboare, parcă-s veniți din tainice ținuturi, o, firavi gardieni de închisoare. Și profii de marxism au altă voce, se ung cu creme roz, put a a tămîie, pasc tufe în grădina unui doge și cînd îl văd pe Marx cică-i dau m-u-i-e. Naivii ce tînjesc să se întoarcă în raiul comunist, că-i gratis ciorba, după ce-au fript găinile din Arcă susțin că Noe i-a cam dus cu vorba. Vor alt potop, alți sfinți, altă regie, să aibă dreptul să sărute ploaia și țața Leana și onor Ilie care e frate vitreg cu pîrnaia, c-abia ce te-ai născut și-ți vîră statul un dulce lapto-metru în suzetă, părinții, responsabili cu oftatul, îl cîntă pe nea Nicu și-l regretă, că pînă iese Coana Europa din spuma mării, călărind un taur, tu o să faci ce zice taica popa, iar popa zice să votezi cu AUR”, scrie Mircea Dinescu, joi, pe facebook.

