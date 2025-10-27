Iisus a transmis un mesaj lui PF Daniel, prin versurile lui Mircea Dinescu: „Preafericite, iartă-mă că ieri/n-am vrut să vin la tine în odaie”

Poetul Mircea Dinescu revine cu o poezie dedicată momentului de duminică, 26 octombrie, care a adus cu sine sfinţirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului. Poezia se intitulează sugestiv „Discursul lui Iisus la o zi după inaugurarea Catedralei Neamului”.

Realitatea subliniată de Mircea Dinescu este aceea că, în noua casă a Domnului, de la Bucureşti n-a avut loc exact cel în cinstea căruia a fost ridicată Catedrala Mântuirii Neamului. Motivul este acela că

„Era prea mare tîrla de boieri și prea mulți lupi ce s-au făcut de oaie. Așa că m-am urcat pe-un tomberon ca să privesc filmarea pe-un perete în care eu pictat pe cer, în tron, vă turnam vin să nu muriți de sete.”

Potrivit mesajului lui Dinescu, lucrurile nu s-au schimbat nici după 2.000 de ani în rîndul clerului şi cinului mănăstiresc.

„Cei însetați însă n-au fost primiți că amărîții n-aveau loc în strană, așa c-aș vrea, dacă-mi îngăduiți să-i las să-mi bea tot sîngele din rană și trupul meu, precum am și promis, să îl împart afară ca pe-o pîine celor care trăiesc cu mine-n vis sperînd că omul nu devine cîine.”

Dinescu mai subliniază un aspect, în ceea ce priveşte rolurile de putere. PF Daniel pare a fi mai mare în grad sau chiar egal cu însuşi Iisus, din monent ce acesta din urmă simte nevoia să se scuze pentru că a lipsit de la eveniment: „Preafericite, iartă-mă că ieri/n-am vrut să vin la tine în odaie.”

