Ministrul Apărării reacționează în urma escaladării tensiunilor internaționale ca efect al atacului dronelor rusești în Polonia. Ionuț Moșteanu consideră că este vorba de o violare inacceptabilă a spațiului aerian a unui stat NATO.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a catalogat miercuri intrarea dronelor rusești în Polonia drept „o violare inacceptabilă a spațiului aerian a unui stat aliat NATO”, imvocând și „o escaladare periculoasă din partea Rusiei”. Mesajul său a fost postat pe Facebook.

Atac cu drone în Polonia. Un incident foarte grav

„Noaptea trecută, dronele rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei. Un incident foarte grav, o violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO și o escaladare periculoasă din partea Rusiei”, a scris Moșteanu.

Ministrul Apărării a mai adăugat că autoritățile române sunt în contact permanent cu NATO.

„România este în contact permanent cu aliații săi. Suntem solidari cu Polonia și, împreună cu aliații NATO, vom răspunde ferm oricărei încercări a Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană”, a mai observat Moșteanu în postarea sa.

Aeroporturile poloneze s-au închis

Miercuri dimineață, Armata poloneză a anunțat că a doborât drone care au încălcat spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei vecine. De reamintit că Polonia este stat membru NATO, așadar a fost încălcat și spațiul aerian al organizației militare. Aeroporturile Varșovia Chopin, Rzeszów-Jasionka, Varșovia Modlin și Lublin și-au suspendat operațiunile din motive de securitate. Autoritățile poloneze s-au reunit de urgență într-o ședință dedicată analizării acestei crize de securitate națională.

Și în România este alertă, în noaptea de marți spre miercuri, sistemele de supraveghere radar ale MApN detectând un grup de drone aeriene, în zona localității ucrainene Vâlcov, chiar lângă granița românească. Două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană din Feteşti pentru misiuni de cercetare, fiind transmis mesajul Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea. Nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spațiul aerian național, a comunicat MApN.

