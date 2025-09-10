Prima pagină » Știri » Ministrul Apărării reacționează în scandalul dronelor din Polonia. „O escaladare periculoasă din partea Rusiei”

Ministrul Apărării reacționează în scandalul dronelor din Polonia. „O escaladare periculoasă din partea Rusiei”

10 sept. 2025, 12:01, Știri
Ministrul Apărării reacționează în scandalul dronelor din Polonia. „O escaladare periculoasă din partea Rusiei”
Ionuț Moșteanu, purtătorul de cuvânt al USR PLUS / Sursa: Facebook - Ionuț Moșteanu

Ministrul Apărării reacționează în urma escaladării tensiunilor internaționale ca efect al atacului dronelor rusești în Polonia. Ionuț Moșteanu consideră că este vorba de o violare inacceptabilă a spațiului aerian a unui stat NATO.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a catalogat miercuri intrarea dronelor rusești în Polonia drept „o violare inacceptabilă a spațiului aerian a unui stat aliat NATO”, imvocând și „o escaladare periculoasă din partea Rusiei”. Mesajul său a fost postat pe Facebook.

Atac cu drone în Polonia. Un incident foarte grav

„Noaptea trecută, dronele rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei. Un incident foarte grav, o violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO și o escaladare periculoasă din partea Rusiei”, a scris Moșteanu.

Ministrul Apărării a mai adăugat că autoritățile române sunt în contact permanent cu NATO.

„România este în contact permanent cu aliații săi. Suntem solidari cu Polonia și, împreună cu aliații NATO, vom răspunde ferm oricărei încercări a Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană”, a mai observat Moșteanu în postarea sa.

Aeroporturile poloneze s-au închis

Miercuri dimineață, Armata poloneză a anunțat că a doborât drone care au încălcat spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei vecine. De reamintit că Polonia este stat membru NATO, așadar a fost încălcat și spațiul aerian al organizației militare. Aeroporturile Varșovia Chopin, Rzeszów-Jasionka, Varșovia Modlin și Lublin și-au suspendat operațiunile din motive de securitate. Autoritățile poloneze s-au reunit de urgență într-o ședință dedicată analizării acestei crize de securitate națională.

Polonia vrea să aibă cea mai puternică armată terestră din Europa

Polonia vrea să aibă cea mai puternică armată terestră din Europa / Sursa FOTO: wikimedia.org

Și în România este alertă, în noaptea de marți spre miercuri, sistemele de supraveghere radar ale MApN detectând un grup de drone aeriene, în zona localității ucrainene Vâlcov, chiar lângă granița românească. Două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană din Feteşti pentru misiuni de cercetare, fiind transmis mesajul Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea. Nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spațiul aerian național, a comunicat MApN.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

„Răspunsul nostru trebuie să fie la fel de clar” / Ursula von der Leyen condamnă atacul cu drone Shahed asupra Poloniei

Trump taie fondurile de APĂRARE pentru flancul estic al NATO. România, Polonia și țările baltice, mai vulnerabile în fața unei eventuale invazii rusești

Citește și

EXTERNE Belarus, arbitru între Rusia și Ucraina. Drone deviate în timpul celor mai recente atacuri rusești
12:43
Belarus, arbitru între Rusia și Ucraina. Drone deviate în timpul celor mai recente atacuri rusești
EXCLUSIV Gardienii care păzeau PUȘCĂRIILE, chemați de la pensie din lipsă de oameni. Ministrul Justiției: „Deficitul de personal ajunge la 3.000 – 4.000 de oameni!”
07:00
Gardienii care păzeau PUȘCĂRIILE, chemați de la pensie din lipsă de oameni. Ministrul Justiției: „Deficitul de personal ajunge la 3.000 – 4.000 de oameni!”
MEDIU Daniel Zamfir o somează pe Diana Buzoianu: Construcția hidrocentralelor, blocată în proceduri la Ministerul Mediului
23:57
Daniel Zamfir o somează pe Diana Buzoianu: Construcția hidrocentralelor, blocată în proceduri la Ministerul Mediului
GUVERN După ce Bolojan a scăpat „porumbelul”, purtătorul de cuvânt al Guvernului vine cu PRECIZĂRI: „Să calmăm această îngrijorare”
22:59
După ce Bolojan a scăpat „porumbelul”, purtătorul de cuvânt al Guvernului vine cu PRECIZĂRI: „Să calmăm această îngrijorare”
POLITICĂ Moșteanu susține declarația lui Bolojan legată de majorarea vârstei de pensionare. „6.000 de cadre din Armata română ar putea să iasă mâine la pensie”
22:24
Moșteanu susține declarația lui Bolojan legată de majorarea vârstei de pensionare. „6.000 de cadre din Armata română ar putea să iasă mâine la pensie”
SĂNĂTATE Rogobete: 43 de dosare pentru tratament în străinătate, aflate pe lista de așteptare, vor primi finanțare
22:05
Rogobete: 43 de dosare pentru tratament în străinătate, aflate pe lista de așteptare, vor primi finanțare
Mediafax
Reacția ELCEN după plasarea sub control judiciar a doi directori: CA urmează să se întrunească
Digi24
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
Cancan.ro
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a distrus soarta
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Polonezii și balticii fac zid în fața Rusiei. Strategia ideală pentru România, explicată de un fost șef al Armatei
Mediafax
Tusk: Polonia este cel mai aproape de un conflict de la cel de-al Doilea Război Mondial
Click
Satul din România care are un singur locuitor: „Nu a vrut în ruptul capului să plece”
Wowbiz
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Antena 3
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
Digi24
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
Cancan.ro
Motivul ȘOCANT pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-a sinucis. Detalii din anchetă
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Informare de vreme severă în România, emisă de ANM. Ploi torenţiale şi vijelii până vineri seară
StirileKanalD
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
KanalD
Alertă la granița României! A fost emis un mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din Tulcea
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
La ce distanță poți parca, DE FAPT, de trecerea de pietoni. Amenzi mai mari pentru oprirea sau staționarea lângă trecere
Descopera.ro
Boala care schimbă pentru totdeauna forma inimii
Capital.ro
A murit unul dintre cei mai mari actori de la Hollywood. Românii l-au îndrăgit foarte mult: Nu și-a pierdut niciodată dragostea pentru magie…
Evz.ro
Scărlătescu are o nouă iubită tinerică. Doina Teodoru, exclusă din peisaj
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
Maia Morgenstern, primul mesaj public, după valul de hate primit de fiica sa și tatăl copilului său, din cauza diferenței mari de vârstă dintre cei doi! "Părerea... contează cam cât contează conținutul scutecelor!"
RadioImpuls
Ce a putut să pățească Marilu Dobrescu cu o zi înainte să plece în Australia: „Credeam că îmi dau duhul. 7 zile mi-a luat să mă repun pe picioare”. Influencerița le-a povestit urmăritorilor întâmplarea tragi-comică
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea
SPORT E vremea „lupilor” tineri! La Campionatele Mondiale de LUPTE din Croația vor participa cei mai talentați sportivi din lume
13:03
E vremea „lupilor” tineri! La Campionatele Mondiale de LUPTE din Croația vor participa cei mai talentați sportivi din lume
ACTUALITATE Cine sunt cei doi directori ELCEN anchetați de DNA: daruri de nuntă, bijuterii de zeci de mii de euro, 4 apartamente și salarii generoase
12:48
Cine sunt cei doi directori ELCEN anchetați de DNA: daruri de nuntă, bijuterii de zeci de mii de euro, 4 apartamente și salarii generoase
GALERIE FOTO TENSIUNILE continuă în Franța. Mișcarea „Blocăm totul” organizează proteste la nivel național. Întreaga țară, marcată de incidente
12:36
TENSIUNILE continuă în Franța. Mișcarea „Blocăm totul” organizează proteste la nivel național. Întreaga țară, marcată de incidente
LIVE UPDATE Nicușor Dan constată, la întâlnirea cu investitorii americani: „ROMÂNIA nu are plan de țară”
12:32
Nicușor Dan constată, la întâlnirea cu investitorii americani: „ROMÂNIA nu are plan de țară”
ACTUALITATE Adrian Năstase: „Este inadmisibil să ataci FUNDAȚIA că a primit foarte mulți bani de stat. În 15 ani a primit 11.000 euro de la guvern”
12:30
Adrian Năstase: „Este inadmisibil să ataci FUNDAȚIA că a primit foarte mulți bani de stat. În 15 ani a primit 11.000 euro de la guvern”
JUSTIȚIE Alexandru Bălan, spionul moldovean, acuzat de trădare, ajunge azi la Curtea de Apel București. Decizia magistraților va fi executorie
12:28
Alexandru Bălan, spionul moldovean, acuzat de trădare, ajunge azi la Curtea de Apel București. Decizia magistraților va fi executorie