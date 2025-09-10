„Răspunsul nostru trebuie să fie la fel de clar” / Ursula von der Leyen condamnă atacul cu drone Shahed asupra Poloniei

Ursula von der Leyen spune că Europa trebuie să pună mai multă presiune asupra Rusiei, pentru a o aduce „la masa negocierilor”. În discursul său despre Starea Uniunii, șefa Comisiei a condamnat „atacul” cu drone Shahed asupra Poloniei.

„Am văzut ce înțelege Rusia prin diplomație. Putin refuză să se întâlnească cu președintele Zelenski. În schimb, săptămâna trecută, Rusia a lansat cel mai amplu atac cu drone și rachete balistice dintr-o singură lovitură. Iar astăzi (n.r. miercuri), am văzut o încălcare necugetată și fără precedent, pentru că pe peste 10 drone ruse Shahed au atacat Polonia. Europa stă în solidaritate cu Polonia”, a declarat aceasta.

Șefa Comisiei consideră că trebuie impuse mai multe sancțiuni asupra „Rusiei, pentru a o aduce la masa negocierilor”, și anunță al 19-lea pachet.

„Mesajul lui Putin este clar, iar răspunsul nostru trebuie să fie și el la fel de clar. Trebuie să punem mai multă presiune asupra Rusiei, astfel încât să o aducem la masa negocierilor. Trebuie impuse mai multe sancțiuni. Lucrăm la cel de-al 19-lea pachet, în coordonare cu partenerii. În mod special, vrem să eliminăm treptat combustibilii fosili ruși mai rapid, flota fantomă și țările terțe și, în același timp, trebuie să acordăm Ucrainei mai mult sprijin. Nu a contribuit nimeni la fel de mult ca Europa. Aproape 170 de miliarde de euro în ajutor militar financiar au fost alocate până acum. Va fi nevoie de și mai mult. De altfel, nu doar contribuabilii europeni ar trebui să fie cei care duc greul acest război. Este războiul Rusiei, iar Rusia trebuie să plătească”, declară von der Leyen în plenul Parlamentului European.

Rușii au lansat în noaptea de marți spre miercuri sute de drone și zeci de rachete către Ucraina. Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski au fost vizate 15 regiuni. Mai multe drone au intgrat și în spațiul aerian polonez.

Confirmarea a venit de la prim-ministrul Donald Tusk, care a spus că un „număr imens” de drone au pătruns, unele dintre ele fiind doborâte ca amenințări directe.

Polonia este stat membru NATO ceea ce înseamnă că a fost încălcat și spațiul aerian al organizației militare.

Polonia analizează posibilitatea invocării Articolului 4 al NATO după ce mai multe drone sinucigașe rusești i-au încălcat spațiul aerian peste noapte.

Articolul 4 se declanșează atunci când un membru NATO simte că integritatea sa teritorială sau securitatea este amenințată, forțând consultări formale cu alianța, potrivit Reuters.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI: