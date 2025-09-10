Prima pagină » Știri politice » „Răspunsul nostru trebuie să fie la fel de clar” / Ursula von der Leyen condamnă atacul cu drone Shahed asupra Poloniei

„Răspunsul nostru trebuie să fie la fel de clar” / Ursula von der Leyen condamnă atacul cu drone Shahed asupra Poloniei

10 sept. 2025, 10:57, Știri politice
„Răspunsul nostru trebuie să fie la fel de clar” / Ursula von der Leyen condamnă atacul cu drone Shahed asupra Poloniei

Ursula von der Leyen spune că Europa trebuie să pună mai multă presiune asupra Rusiei, pentru a o aduce „la masa negocierilor”. În discursul său despre Starea Uniunii, șefa Comisiei a condamnat „atacul” cu drone Shahed asupra Poloniei. 

„Am văzut ce înțelege Rusia prin diplomație. Putin refuză să se întâlnească cu președintele Zelenski. În schimb, săptămâna trecută, Rusia a lansat cel mai amplu atac cu drone și rachete balistice dintr-o singură lovitură. Iar astăzi (n.r. miercuri), am văzut o încălcare necugetată și fără precedent, pentru că pe peste 10 drone ruse Shahed au atacat Polonia. Europa stă în solidaritate cu Polonia”, a declarat aceasta.

Șefa Comisiei consideră că trebuie impuse mai multe sancțiuni asupra „Rusiei, pentru a o aduce la masa negocierilor”, și anunță al 19-lea pachet.

Mesajul lui Putin este clar, iar răspunsul nostru trebuie să fie și el la fel de clar. Trebuie să punem mai multă presiune asupra Rusiei, astfel încât să o aducem la masa negocierilor. Trebuie impuse mai multe sancțiuni. Lucrăm la cel de-al 19-lea pachet, în coordonare cu partenerii. În mod special, vrem să eliminăm treptat combustibilii fosili ruși mai rapid, flota fantomă și țările terțe și, în același timp, trebuie să acordăm Ucrainei mai mult sprijin. Nu a contribuit nimeni la fel de mult ca Europa. Aproape 170 de miliarde de euro în ajutor militar financiar au fost alocate până acum. Va fi nevoie de și mai mult. De altfel, nu doar contribuabilii europeni ar trebui să fie cei care duc greul acest război. Este războiul Rusiei, iar Rusia trebuie să plătească”, declară von der Leyen în plenul Parlamentului European.

Rușii au lansat în noaptea de marți spre miercuri sute de drone și zeci de rachete către Ucraina. Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski au fost vizate 15 regiuni. Mai multe drone au intgrat și în spațiul aerian polonez.

Confirmarea a venit de la prim-ministrul Donald Tusk, care a spus că un „număr imens” de drone au pătruns, unele dintre ele fiind doborâte ca amenințări directe.

Polonia este stat membru NATO ceea ce înseamnă că a fost încălcat și spațiul aerian al organizației militare.

Polonia analizează posibilitatea invocării Articolului 4 al NATO după ce mai multe drone sinucigașe rusești i-au încălcat spațiul aerian peste noapte.

Articolul 4 se declanșează atunci când un membru NATO simte că integritatea sa teritorială sau securitatea este amenințată, forțând consultări formale cu alianța, potrivit Reuters.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Reacția lui Trump după BOMBARDAMENTELE israeliene din capitala Qatarului: „Nu sunt încântat de asta”. Cum justifică Israelul operațiunea din Doha

Liderii mondiali denunță bombardamentele Israelului din QATAR/ „Războiul nu trebuie să se extindă în întreaga regiune”

Citește și

POLITICĂ „Rusia trebuie oprită” / Reacția lui Nicușor Dan, după „încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez” de către dronele ruse
12:20
„Rusia trebuie oprită” / Reacția lui Nicușor Dan, după „încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez” de către dronele ruse
VIDEO Călin Georgescu: „Zidul Parisului a căzut / Va urma zidul Bruxelles-ului, zidul Bucureștiului, zidul Chișinăului”
12:00
Călin Georgescu: „Zidul Parisului a căzut / Va urma zidul Bruxelles-ului, zidul Bucureștiului, zidul Chișinăului”
POLITICĂ Fost ministru de Finanțe avertizează că deficitul bugetar va CREȘTE, după ce România s-a împrumutat 17 miliarde de euro pentru industria de apărare
11:42
Fost ministru de Finanțe avertizează că deficitul bugetar va CREȘTE, după ce România s-a împrumutat 17 miliarde de euro pentru industria de apărare
EXTERNE Von der Leyen se laudă cu modernizarea navigației pe Dunăre. Nimic despre starea Deltei și scandalul Bâstroe / Ursula prezintă STAREA UNIUNII
08:00
Von der Leyen se laudă cu modernizarea navigației pe Dunăre. Nimic despre starea Deltei și scandalul Bâstroe / Ursula prezintă STAREA UNIUNII
MEDIU Daniel Zamfir o somează pe Diana Buzoianu: Construcția hidrocentralelor, blocată în proceduri la Ministerul Mediului
23:57
Daniel Zamfir o somează pe Diana Buzoianu: Construcția hidrocentralelor, blocată în proceduri la Ministerul Mediului
GUVERN După ce Bolojan a scăpat „porumbelul”, purtătorul de cuvânt al Guvernului vine cu PRECIZĂRI: „Să calmăm această îngrijorare”
22:59
După ce Bolojan a scăpat „porumbelul”, purtătorul de cuvânt al Guvernului vine cu PRECIZĂRI: „Să calmăm această îngrijorare”
Mediafax
Reacția ELCEN după plasarea sub control judiciar a doi directori: CA urmează să se întrunească
Digi24
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
Cancan.ro
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a distrus soarta
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Polonezii și balticii fac zid în fața Rusiei. Strategia ideală pentru România, explicată de un fost șef al Armatei
Mediafax
Tusk: Polonia este cel mai aproape de un conflict de la cel de-al Doilea Război Mondial
Click
Satul din România care are un singur locuitor: „Nu a vrut în ruptul capului să plece”
Wowbiz
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Antena 3
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
Digi24
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
Cancan.ro
Motivul ȘOCANT pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-a sinucis. Detalii din anchetă
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Informare de vreme severă în România, emisă de ANM. Ploi torenţiale şi vijelii până vineri seară
StirileKanalD
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
KanalD
Alertă la granița României! A fost emis un mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din Tulcea
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
La ce distanță poți parca, DE FAPT, de trecerea de pietoni. Amenzi mai mari pentru oprirea sau staționarea lângă trecere
Descopera.ro
Boala care schimbă pentru totdeauna forma inimii
Capital.ro
A murit unul dintre cei mai mari actori de la Hollywood. Românii l-au îndrăgit foarte mult: Nu și-a pierdut niciodată dragostea pentru magie…
Evz.ro
Scărlătescu are o nouă iubită tinerică. Doina Teodoru, exclusă din peisaj
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
Maia Morgenstern, primul mesaj public, după valul de hate primit de fiica sa și tatăl copilului său, din cauza diferenței mari de vârstă dintre cei doi! "Părerea... contează cam cât contează conținutul scutecelor!"
RadioImpuls
Ce a putut să pățească Marilu Dobrescu cu o zi înainte să plece în Australia: „Credeam că îmi dau duhul. 7 zile mi-a luat să mă repun pe picioare”. Influencerița le-a povestit urmăritorilor întâmplarea tragi-comică
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea
SPORT E vremea „lupilor” tineri! La Campionatele Mondiale de LUPTE din Croația vor participa cei mai talentați sportivi din lume
13:03
E vremea „lupilor” tineri! La Campionatele Mondiale de LUPTE din Croația vor participa cei mai talentați sportivi din lume
ACTUALITATE Cine sunt cei doi directori ELCEN anchetați de DNA: daruri de nuntă, bijuterii de zeci de mii de euro, 4 apartamente și salarii generoase
12:48
Cine sunt cei doi directori ELCEN anchetați de DNA: daruri de nuntă, bijuterii de zeci de mii de euro, 4 apartamente și salarii generoase
EXTERNE Belarus, arbitru între Rusia și Ucraina. Drone deviate în timpul celor mai recente atacuri rusești
12:43
Belarus, arbitru între Rusia și Ucraina. Drone deviate în timpul celor mai recente atacuri rusești
GALERIE FOTO TENSIUNILE continuă în Franța. Mișcarea „Blocăm totul” organizează proteste la nivel național. Întreaga țară, marcată de incidente
12:36
TENSIUNILE continuă în Franța. Mișcarea „Blocăm totul” organizează proteste la nivel național. Întreaga țară, marcată de incidente
LIVE UPDATE Nicușor Dan constată, la întâlnirea cu investitorii americani: „ROMÂNIA nu are plan de țară”
12:32
Nicușor Dan constată, la întâlnirea cu investitorii americani: „ROMÂNIA nu are plan de țară”
ACTUALITATE Adrian Năstase: „Este inadmisibil să ataci FUNDAȚIA că a primit foarte mulți bani de stat. În 15 ani a primit 11.000 euro de la guvern”
12:30
Adrian Năstase: „Este inadmisibil să ataci FUNDAȚIA că a primit foarte mulți bani de stat. În 15 ani a primit 11.000 euro de la guvern”