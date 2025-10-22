Prima pagină » Actualitate » Ce facem dacă ne invadează Rusia? Șeful Statului Major ne liniștește: „Armata română e foarte bine pregătită!” / Ce riscă rezerviștii care n-au venit la mobilizare

22 oct. 2025, 17:44, Actualitate
Armata României este, în acest moment, pregătită pentru o invazie rusă? O întrebare pe care o auzim tot mai des în spațiul public și care a stârnit diverse controverse, dileme și reacții publice în ultima perioadă, mai ales în contextul războiului ruso-ucrainean care durează deja de mai bine de trei ani. Generalul Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Apărării, a transmis în cadrul unei conferințe că Armata României este foarte bine pregătită.

„Avem un program foarte ambițios de înzestrare”

Într-un răspuns la întrebarea cât de pregătită este armata României într-o eventuală confruntare cu Rusia, generalul Gheorghiță Vlad a precizat că „în primul rând, trebuie să vedem cât de pregătită este Armata României pentru apărare, nu neapărat pentru o amenințare venită din partea Federației Ruse.”

„Armata României este foarte bine pregătită. În ultimii ani, am avut foarte multe activități de instruire, în context național și în context internațional. De mai bine de 20 de ani, participăm în diferite teatre de operații cu contigente foarte consistente. Avem un program foarte ambițios de înzestrare. V-am dat doar câteva dintre ingredientele care ne conduc la concluzia că avem o armată pregătită.

Mi-aș dori să am mai multe resurse la dispoziție și, când vorbesc de resurse, nu mă refer numai la cele financiare, astfel încât să putem să recuperăm deficitul de capabilitate pe care nu am reușit să-l completăm în ultimii 30 de ani. Și aici mă refer și la personal, și la tehnică de luptă, și la cadrul legislativ, dar s-au făcut pași foarte importanți în ultimii ani. Sunt mai mult decât optimist că în perioada imediat următoare o să creăm toate condițiile necesare pentru a atinge țintele de capabilități 25.

În ultima vreme, am văzut că și domnul ministru al Apărării a ieșit cu explicații în sensul acesta, referitor la țintele de capabilități. Sunt niște standarde stabilite la nivelul Alianței și toate armatele din țările membre NATO trebuie să îndeplinească aceste condiții și noi ne străduim, ca țară, ca armată, să atingem aceste condiționalități operaționale, astfel încât să ne îndeplinim și misiunile referitoare la apărarea colectivă.”

Ce riscă rezerviștii care nu se prezintă la apelul MApN

Reamintim că rezerviștii din Capitală și Ilfov au fost chemați la unități de Ministerul Apărării Naționale zilele acestea pentru activități specifice de pregătire în cadrul exercițiului de mobilizare MOBEX B-IF-25.

Cei care nu se prezintă la activitățile desfășurate de Ministerul Apărării riscă să primească amenzi de până la 1.251 de lei, conform Legii Legii 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare.

Ministerul Apărării Naționale defășoară până pe 20 octombrie, în București și în Județul Ilfov, un exercițiu de mobilizare în care foștii militari (ofițeri, subofițeri sau soldați gradați profesioniști) au fost chemați la unitățile militare pentru a participa la activitățile de pregătire. O parte dintre aceștia au criticat modalitatea în care au fost convocați.

