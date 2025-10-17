Primăria Sectorului 5 alocă 6 milioane de lei pentru persoanele afectate de explozia din Rahova

Consiliul Local al Sectorului 5, convocat de către primarul, Vlad Popescu Piedone, a decis cu majoritate de voturi să aloce din fondul de rezervă, suma de 6 milioane lei, ce va fi folosită pentru acoperirea nevoilor persoanelor afectate de deflagrație.

Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, va rămâne, în următoarele ore, la Centrul de Comandă din incinta Liceului Dimitrie Bolintineanu.

De asemenea, primarul Sectorului 5 ține legătura cu autoritățile competente.

Explozia din Calea Rahovei a afectat întregul imobil, fiind înregistrate pagube semnificative la apartamentele situate între etajele 1 și 5, precum și la scările învecinate. De altfel, și Liceul Teoretic aflat în imediată vecinătate a blocului a avut de suferit din cauza suflului puternic al exploziei.

Mai multe persoane au fost prinse sub dărâmături.

