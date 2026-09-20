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Un studiu dezvăluie că 9 ore de somn sunt asociate cu o rată a mortalității mai ridicată cu 17% decât dormitul mai puțin de 6 ore

Un studiu dezvăluie că 9 ore de somn sunt asociate cu o rată a mortalității mai ridicată cu 17% decât dormitul mai puțin de 6 ore
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După o zi de muncă, pare că nu e nimic mai plăcut decât să vrei să adormi. Doar că, potrivit DailyMail, un studiu a reușit să demonstreze că timpul de somn este important. Astfel, studiul sugerează că un somn de nouă ore pe noapte poate atrage cu sine un risc crescut deces prematur.

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Deși un somn de șapte-opt ore este ideal pentru sănătatea generală, iată că perioadele mai lungi petrecute în pat sunt asociate cu o probabilitate cu 17% mai mare de deces din orice cauză.

Motivele exacte ale acestui fapt nu sunt pe deplin înțelese. Dar persoanele care dorm mai mult timp sunt mai predispuse la hipertensiune arterială, un factor care contribuie la apariția bolilor de inimă și a accidentelor vasculare cerebrale. Totodată, pot prezenta un nivel de inflamație mai ridicat decât majoritatea oamenilor.

Mai mult, somnul excesiv poate să perturbe ceasul biologic al organismului, reglarea hormonală și sistemul imunitar.

Studiul cercetătorilor taiwanezi

Cercetătorii au monitorizat obiceiurile de somn ale peste 3.000 de persoane, pe parcursul a 30 de ani.

Rata mortalității a fost cea mai scăzută în rândul celor care dormeau între șapte și opt ore pe noapte, înregistrându-se 10,57 de decese la 1.000 de persoane pe parcursul celor trei decenii.

Rata mortalității a fost cea mai scăzută în rândul celor care dormeau între șapte și opt ore pe noapte, înregistrându-se 10,57 de decese la 1.000 de persoane pe parcursul celor trei decenii.

Dar, în cazul persoanelor care dormeau mai puțin de șase ore, rata mortalității a fost ușor mai ridicată, situându-se la 10,97. Iar pentru persoanele care dormeau mai mult de nouă ore, rata a fost și mai mare, ajungând la 11,27.

Cercetătorii taiwanezi care au realizat studiul afirmă că somnul ar trebui monitorizat de către cadrele medicale pentru a identifica persoanele expuse riscului de deces prematur.

Aceștia au notat în publicația Journal of Sleep Research:

„Am constatat că o durată mare a somnului a fost asociată cu un risc mai ridicat de mortalitate din toate cauzele, iar tensiunea arterială a explicat o parte modestă din această asociere.

Aceste rezultate ar putea avea implicații în ceea ce privește identificarea persoanelor cu un risc crescut pentru sănătate. Evaluarea duratei somnului ar putea fi inclusă în controalele medicale de rutină pentru a ajuta la identificarea persoanelor care prezintă un risc potențial sporit pentru sănătate.”

De altfel, se știe că, somnul excesiv a fost asociat de multă vreme cu probleme precum afecțiunile cardiace, diabetul de tip 2, obezitatea, precum și cu o memorie și o sănătate a creierului mai precare. Adulții sunt sfătuiți să doarmă între șapte și nouă ore în fiecare noapte, notează publicația citată.

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