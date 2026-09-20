Siegfried Mureșan preia metafora „cămării cu șobolani” a lui Ilie Bolojan, în vreme ce „negociază” voturi pentru a trece guvernul său

Siegfried Mureșan a transmis un mesaj tranșant după ce a fost desemnat în funcția de premier de către președintele României, Nicușor Dan.

Premierul desemnat a precizat că nu intenționează să renunțe la măsurile prin care actualul Guvern încearcă să elimine privilegiile și neregulile acumulate în administrația publică. Europarlamentarul liberal susține că direcția începută în mandatul lui Ilie Bolojan trebuie continuată, iar măsurile de reorganizare a statului nu ar trebui abandonate.

”Premierul Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu șmecherii. Dacă cineva se așteaptă ca eu să sting lumina, se înșeală amarnic. Vom păstra lumina aprinsă și vom curăța toată dezordinea care s-a adunat în peste 30 de ani în statul român”, a spus Siegfried Mureșan într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Mureșan spune că eventualele măsuri nu ar urma să fie îndreptate împotriva unor persoane sau categorii anume, ci ar avea, potrivit mesajului său, obiectivul de a-i favoriza pe cei care respectă regulile și muncesc.

”Nu facem asta împotriva cuiva anume, ci pentru toți oamenii cinstiți din România, care muncesc și care merită să beneficieze la maxim de pe urma muncii cinstite pe care o fac”, a mai spus Mureșan.

Siegfried Mureșan are nevoie de votul Parlamentului

Nicuşor Dan a anunţat, joi, că îl propune pentru funcţia de premier pe Siegfried Mureşan. La momentul desemnării nu exista o majoritate parlamentară conturată. Șeful statului a precizat că l-a ales pentru că, după 6 ore de consultări cu partidele, Mureșan a avut cele mai multe voturi.

Pentru a deveni premier, Siegfried Mureșan va trebui să ceară votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului. Pentru învestire este necesar votul majorității deputaților și senatorilor.