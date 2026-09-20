Moscova a fost ținta celui mai mare atac cu drone de la începutul conflictului, a anunțat, duminică dimineață, primarul capitalei ruse Serghei Sobianin. Potrivit acestuia, 450 de drone ar fi fost doborâte în timp ce se apropiau de Moscova, însă câteva dintre ele au reușit să ajungă pe teritoriul rafinăriei din Capitală, provocând un incendiu în ultima zi a scrutinului parlamentar.

Sobianin susține că, începând cu 19 septembrie, apărarea aeriană rusă ar fi interceptat, pe diferite fronturi, peste 1.600 de drone, dintre care 450 în timp ce se apropiau de Moscova, relatează Ukrainska Pravda.

În același timp, primarul a recunoscut că unele drone au ajuns pe teritoriul rafinăriei de petrol din Moscova, care furnizează 40% din combustibilul capitalei, iar o altă dronă a lovit o clădire de locuințe. Potrivit acestuia, nu există victime.

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Sobianin a mai afirmat că atacul ar fi avut ca scop zădărnicirea alegerilor din Rusia. El nu a prezentat dovezi în sprijinul acestei afirmații.

Ministerul Apărării al Federației Ruse, la rândul său, a declarat că numai în cursul nopții ar fi interceptat și distrus 1.110 drone ucrainene deasupra mai multor regiuni din Rusia, a Crimeii ocupate și a apelor Mării Negre.

Anterior s-a aflat că o serie de drone au atacat în masă Moscova și regiunea înconjurătoare. Ca urmare, probabil, a izbucnit un incendiu de proporții pe teritoriul parcului tehnologic logistic „Sofino” și la rafinăria din Kapotna.

După atacul dronelor, rafinăria din Moscova, situată în zona Kapotna, a luat foc. Conform informațiilor preliminare, lovitura a avut loc în zona instalației AVT-6.

Rafinăria de petrol din Moscova (Gazpromneft-MNPZ JSC) este una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, situată în districtul Kapotnia din Moscova. Capacitatea sa de rafinare este de 11 milioane de tone metrice de țiței pe an.

Rafinăria furnizează aproximativ 40% din piața de combustibili a Moscovei și 70% din necesarul de benzină și combustibil pentru avioane al regiunii Moscova.

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„În regiunea Moscovei, în această noapte, răspunsurile noastre de rază lungă au avut un impact semnificativ. Au fost lovite una dintre principalele întreprinderi din industria petrolieră a Federației Ruse și un obiectiv logistic al agresorului. Acestea sunt miliarde de dolari care susțin mașina de război. Au fost utilizate, printre altele, sistemele FP-1, RZ-100, MICH-2000, „Palyanitsa”, Vendetta, „Lutyi”, „Bars”, „Flamingo”, „Sichen”, Pelican. Vă mulțumim soldaților noștri pentru precizie: SBU, împreună cu SFS, SSO, GUR și SZR.“, a transmis președintele Ucrainei, pe rețelele de socializare după atacurile de la Moscova.

Rafinăria a fost doar una dintre instalațiile vizate. Au fost înregistrate o serie de explozii și roiuri de drone zburând în mai multe direcții, iar un incendiu a izbucnit și într-un depozit din satul Sofino.