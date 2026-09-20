Atac masiv cu drone asupra Moscovei, în ultima zi a alegerilor din Rusia. Cel puțin două persoane au murit și o rafinărie a fost avariată

Sute de drone au vizat Moscova și regiunea înconjurătoare într-un atac declanșat duminică dimineață, 20 septembrie, în ultima zi a alegerilor parlamentare din Rusia. Loviturile au provocat pagube în zone rezidențiale și avarierea unei rafinării majore de petrol.

Cel puțin două persoane au murit în atacul ucrainean.

Rafinărie din Moscova, în flăcări

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că apărarea antiaeriană rusă a doborât cel puțin 186 de drone. El nu a precizat originea atacurilor.

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Primarul a mai anunțat că o instalație care aparține Rafinăriei de Petrol a fost avariată, menționând că nu s-au înregistrat victime la fața locului. Rafinăria respectivă a mai fost ținta atacurilor ucrainene, notează AFP.

La rândul său, guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, a precizat că 249 de drone au fost doborâte, provocând distrugeri în mai multe zone locuite. Acesta a anunțat că în urma atacurilor au fost înregistrate două victime, o femeie în vârstă de 44 de ani și un bărbat. Într-o altă zonă afectată, aproximativ 400 de persoane au fost evacuate după izbucnirea unui incendiu cauzat de prăbușirea resturilor unei drone.

Atacurile au venit după ce Donald Trump declarase că Rusia și Ucraina s-ar fi angajat să nu mai atace infrastructura energetică a celeilalte țări.

Ultima zi a alegerilor în Rusia

Loviturile date de ucraineni vin în ultima zi a alegerilor parlamentare din Rusia.

Partidul Rusia Unită, formațiune fidelă președintelui Vladimir Putin, este așteptat să își păstreze controlul asupra Dumei de Stat. Opoziția antirăzboi are o reprezentare redusă pe listele electorale, partidul Yabloko, singura formațiune care a criticat războiul din Ucraina, fiind exclus.

Aceste alegeri includ și locuitori din cele patru regiuni ucrainene pe care Moscova le-a anexat în 2022 (Donețk, Herson, Lugansk și Zaporojie).