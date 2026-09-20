A început scrutinul în Germania: în Berlin și Mecklenburg-Pomerania Occidentală s-au deschis secțiile de votare pentru parlamentele regionale. Începând cu ora 8:00, cetățenii își pot exprima votul pentru Camera Deputaților din Berlin, respectiv pentru Parlamentul Regional din Mecklenburg-Pomerania Occidentală. Votarea este posibilă până la ora 18:00 (19:00 ora României).

Mecklenburg-Pomerania Occidentală

Aproximativ 1,3 milioane de alegători eligibili sunt chemați să voteze, duminică, la alegerile regionale din Mecklenburg-Pomerania Occidentală, pentru a determina componența celui de-al 9-lea parlament al statului Schwerin.

Pentru prima dată la alegerile din Mecklenburg-Pomerania Occidentală din 2026, tinerii cu vârsta de 16 și 17 ani sunt, de asemenea, eligibili să voteze, deși nu pot fi încă aleși ei înșiși în parlamentul statului. Cu toate acestea, voturile lor ar putea influența previziunile și proiecțiile electorale din Mecklenburg-Pomerania Occidentală, scrie presa germană. Anterior, vârsta minimă de vot pentru parlamentul landului era de 18 ani.

O cursă strânsă în Mecklenburg-Pomerania Occidentală

Sondajele indică o cursă strânsă între Partidul Social Democrat – SPD, condus de premierul actual Manuela Schwesig, și Alternativa pentru Germania – AfD, condus de Leif-Erik Holm.

Sondaj Gândul Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Secțiile de votare sunt deschise între orele 8:00 și 18:00 (09:00 și 19:00, orele României). Se preconizează o prezență ridicată la vot.

Fiecare alegător are două voturi. Primul vot se acordă candidatului direct pentru Parlament. Prin al doilea vot se alege un partid și lista sa regională. Acesta este decisiv pentru numărul de locuri cu care partidul este reprezentat în Parlamentul regional. Se aplică pragul electoral de 5%. Sunt în joc cel puțin 71 de locuri de deputați, iar numărul acestora poate crește prin mandate excedentare sau de compensare.

Campania electorală din Mecklenburg-Pomerania Occidentală a fost puternic polarizată: AfD pe de o parte – toate celelalte partide pe de altă parte.

SPD a reușit să recupereze teren în ultima perioadă în Mecklenburg-Pomerania Occidentală

În Mecklenburg-Pomerania, SPD a reușit să reducă în ultima perioadă distanța față de AfD, care se afla în frunte. În sondajul ZDF Politbarometru din 18 septembrie, SPD se situa la 37%, iar AfD la 36%.

Alegri și în Capitala Germaniei. 2,5 milioane de berlinezi au drept de vot

Și Berlinul alege astăzi un nou parlament regional. Au drept de vot 2,5 milioane de berlinezi. Pe lângă Camera Deputaților, se aleg și cele douăsprezece consilii de district. Pentru acestea pot vota peste 2,7 milioane de persoane, deoarece și cetățenii străini din UE care locuiesc în Berlin au drept de vot.

Pe 20 septembrie 2026, berlinezii vor alege membrii celei de-a 20-a Camere a Reprezentanților. Din 2023, o mare coaliție formată din CDU și SPD a condus orașul-stat, cu Kai Wegner în funcția de primar guvernamental.

Votul decide indirect cine va fi noul primar guvernator al capitalei și ce coaliție va conduce guvernul orașului.

La Berlin, Partidul Stângii deține un avans extrem de mic față de CDU. Potrivit ultimelor sondaje, partidul Die Linke (Stânga) înregistrează 21%. Imediat în urma sa se află creștin-democrații, cu 20%. Pe locul al treilea se află AfD, cu 18%.

Figura de frunte a Partidului de Stânga la alegerile din Berlin din 2026 este candidata principală Elif Eralp. Jurista de origine turcă ar fi prima primăriță din rândul Partidului de Stânga și, în același timp, prima femeie de origine străină care ar ocupa funcția de primar al orașului.

Adversarul lui Eralp din cadrul CDU este Stefan Evers. Fostul senator pentru finanțe și cultură și-a asumat candidatura abia cu zece săptămâni înainte de alegeri, când primarul în exercițiu Kai Wegner s-a retras. La alegerile regionale din Berlin, capul de listă și candidata principală din partea partidului AfD (Alternativa pentru Germania) este Kristin Brinker.

Pentru prima dată, tinerii de 16 și 17 ani sunt eligibili să voteze la alegerile din Berlin. Secțiile de votare sunt deschise între orele 8:00 și 18:00 (09:00 -19:00 orele României).