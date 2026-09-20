Un tatuator român din Marea Britanie își face reclamă cu un tatuaj cu Călin Georgescu pe un grup de diaspora. Postarea a stârnit mii de reacții

O fotografie cu un tatuaj care îl înfățișează pe Călin Georgescu a atras mii de reacții pe Facebook. Imaginea a fost distribuită în grupul „Romanians in UK”, iar sub portret apare scris numele fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Autorul postării folosește imaginea pentru a-și promova serviciile de tatuator și precizează că se deplasează inclusiv la domiciliul clienților. „Tatuator profesionist!! Mă deplasez și la domiciliul clientului”, este mesajul care însoțește fotografia distribuită pe grupul de Facebook „Romanians in UK”.

Fotografia a avut un număr impresiont de reacții în grupul destinat comunității românești din Marea Britanie.

Portretul lui Călin Georgescu, transformat în tatuaj

Imaginea prezintă, din trei unghiuri, același tatuaj realizat pe braț. Acesta reproduce portretul unui bărbat, care pare a fi Călin Georgescu, iar imediat sub desen apare inscripția „Călin Georgescu”.

Autorul postarii a făcut un update și a scris că deja două persoane l-au contactat pentru a le face un tatuaj similar cu cel prezentat în fotografia respectivă.

Călin Georgescu a fost candidatul care a obținut cele mai multe voturi în primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. Scrutinul prezidențial din 2024 a fost ulterior anulat de Curtea Constituțională, iar alegerile au fost reluate în 2025.