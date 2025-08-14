Programul RABLA, redus/ Buzoianu: Ar trebui să se axeze mai ales pe mașini produse măcar în Europa, dar în niciun caz în China

Ministrul Mediului anunță că programul RABLA va avea un buget redus, însă acest program la fel ca și Casa Verde ar trebui finanțate din fonduri europene pe viitor.

Diana Buzoianu a declarat în direct la B1 TV că din bugetul de anul acesta va avea loc Rabla persoane fizice, o lansare pe un buget de 200 de milioane de lei.

„Știm că a fost dat avans pentru aceste mașini, apoi, pe celelalte programe, din păcate, anul acesta nu vor mai putea să fie susținute, dar aș vrea să atrag atenția pentru programul Rabla: Suntem, în acest moment, în discuție cu Ministerul Fondurilor Europene, ca pe fondul social pentru climă, care este un fond care va fi multianual, de 6 miliarde de euro, în România, dat în următorii ani. Acest fond – suntem în discuții să aibă inclusiv un program Rabla, deci să-l finanțăm din fonduri europene programul Rabla, astfel încât să nu mai depindă de bugetul național, de crize economice sau de alte aspecte”, a spus ministrul.

Casa Verde, pus în așteptare

Diana Buzoianu mai spune că programele de tip Casa Verde ar trebui finanțat cu fonduri RePowerEU.

„Pentru Casa Verde, astăzi, pentru panourile fotovoltaice, nu vom mai avea lansat programul de la AFM, dar exact anul acesta vom avea lansat un program, poate chiar mai amplu, din RePowerEU, de către Ministerul Fondurile Europene. Deci, practic, luăm bani din fonduri europene și susținem aceleași programe. Găsim soluții pentru fiecare dintre aceste programe. Evident că lumea care nu este mulțumită, în continuare poate să zică că nu este mulțumită. Noi trebuie să găsim inclusiv metode ca aceste programe să nu se mai ducă către industrie, mai ales, și pentru producătorii din China. Deci trebuie să spunem aceste lucruri”, spune ministrul.

Mașinile din China nu sunt bine văzută de ministrul Mediului, care spune că prin programul ar trebui încurajate vânzările mașinilor produse în România și Europa.