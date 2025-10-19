Romii sunt indignați de proiectul de lege care interzice căsătoriile între minori. Proteste la Târgu Jiu

Zeci de reprezentanţi ai comunităţii rome au ieşit în stradă, la Târgu Jiu, pentru a protesta faţă de proiectul de lege iniţiat de ministrul Muncii, Florin Manole şi de cel al Mediului, Diana Buzoianu, prin care sunt interzise căsătoriile între minori, sub sancţiunea pedepsei cu închisoarea.

Protestatarii vor fie suspendarea legii, fie o dezbatere publică în urma căreia să se modifice legea în aşa fel încât tinerii să se poată căsători înainte de 18 ani.

„Legea asta vrea să e bage la pușcărie. Chiar dacă facem o petrecere, o logodnă”, a declarat Ninel Potârcă, fost candidat la președinție.

La rândul său, ministrul Muncii, Florin Manole, de clarat că: „E foarte dureros pentru mine ca rom să simt că e necesar să facem asta”