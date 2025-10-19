Romii sunt indignați de proiectul de lege care interzice căsătoriile între minori. Proteste la Târgu Jiu

Zeci de reprezentanţi ai comunităţii rome au ieşit în stradă, la Târgu Jiu, pentru a protesta faţă de proiectul de lege iniţiat de ministrul Muncii, Florin Manole şi de cel al Mediului, Diana Buzoianu, prin care sunt interzise căsătoriile între minori, sub sancţiunea pedepsei cu închisoarea.
Protestatarii vor fie suspendarea legii, fie o dezbatere publică în urma căreia să se modifice legea în aşa fel încât tinerii să se poată căsători înainte de 18 ani.
„Legea asta vrea să e bage la pușcărie. Chiar dacă facem o petrecere, o logodnă”, a declarat Ninel Potârcă, fost candidat la președinție.
La rândul său, ministrul Muncii, Florin Manole, de clarat că: „E foarte dureros pentru mine ca rom să simt că e necesar să facem asta”
„Vreau să vă vorbesc astăzi ca un om care vine el însuși dintr-o comunitate foarte conservatoare. Ştiţi cu toţii despre mine că sunt ministrul Muncii şi este doar o chestiune pasageră. O să treacă probabil în curând, dar sunt etnic rom şi asta nu o să treacă. Există încă multe comunităţi conservatoare în care acest lucru încă se întâmplă şi nu este bun, nu este corect, nu este normal pentru viitorul, pentru sănătate şi pentru viaţa acestor copii. Şi ce putem face atunci când acest gen de lucruri nu se corectează de la sine, fie pentru că este o lipsă de educaţie, fie că este blocaj într-o cutumă veche şi evident neactuală? Nu există altă cale decât legea, pentru că, în cele din urmă, dacă nu există altă barieră în calea abuzurilor, legea trebuie să reprezinte o astfel de barieră. Am semnat, în urmă cu câteva zile, împreună cu foarte mulţi parlamentari din aproape toate partidele politice din România, un astfel de proiect legislativ care să pedepsească acest gen de violenţă, abuz împotriva unor copii. A fost şi este foarte dureros pentru mine ca rom să simt că este necesar să facem asta”, a declarat Petre Florin Manole, pe 13 octombrie, la Conferinţa ministerială regională dedicată combaterii violenţei împotriva copiilor.