Prima pagină » Știri » Radu Miruță a dat în judecată conducerea Salrom. „Nu pentru că este o ambiție hormonală”

Radu Miruță a dat în judecată conducerea Salrom. „Nu pentru că este o ambiție hormonală”

18 sept. 2025, 00:06, Știri
Radu Miruță a dat în judecată conducerea Salrom.
Radu Miruță

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a recunoscut că se luptă cu conducerea Salrom care nu se dă plecată. Ministrul, întrebat  la Euronews despre situația de la Praid, a folosit expresia”ambiție hormonală”, care nu se regăsește în dicționar . „Nu-mi voi lua niciodată cuvintele înapoi, nu pentru că este o ambiție hormonală, ci pentru că acolo este un prejudiciu dat statului român”. 

Radu Miruță a explicat că ministerul Economiei este acționar majoritar Salrom, iar în calitate de ministru nu a avut nicio putere, astfel că s-a ajuns în instanță.

„Ca ministru, în urma documentelor oficiale, am constatat că acolo a fost produs un prejudiciu. Legea spune că dacă e prejudiciu, razi conducerea, fără o decizie suplimentară. Am emis un ordin pentru adunarea generală, adică acea entitate care decide ce se întâmplă cu compania la care e acționar. Aveau 30 de zile să se întrunească pentru a lua act de această decizie a ministrului. Au trecut 30 de zile și au refuzat cei din conducerea Salrom să pună în aplicare, scriptic, ordinul ministrului și i-am dat în judecată … acum 25-30 de zile. Am dat în judecată consiliul de administrație pentru obligația de a pune în aplicare decizia ministrului. E absurd”, a spus Miruță. 

Ministrul spune că procesul a fost blocat din cauza grevei magistraților. „I-am dat în judecată, a fost primul termen, mi se pare că a fost grevă și nu s-a judecat”, a spus Miruță. 

„Nu mai există dialog cu cei din conducerea Salrom, e un război complet pentru că ei știu că o să plece acasă. Pentru că faptul că doar o să plece acasă, mi-ar mulțumi, o să plătească recuperarea prejudiciului, pentru că am dat o decizie de recuperare a prejudiciului”, a mai spus ministrul Economiei.

Citește și

ACTUALITATE Misiune de sprijin UMANITAR. Zece pacienți din Gaza, aduși în țară pentru tratament
22:46
Misiune de sprijin UMANITAR. Zece pacienți din Gaza, aduși în țară pentru tratament
POLITICĂ Tudose îl întreabă în direct la TV pe premier care anunță că analizează PLAFONAREA: Când ai hotărât cu ai tăi să renunți la măsură, nu ai analizat?
21:58
Tudose îl întreabă în direct la TV pe premier care anunță că analizează PLAFONAREA: Când ai hotărât cu ai tăi să renunți la măsură, nu ai analizat?
POLITICĂ Tudose, MESAJ pentru Bolojan: „Demisia e un act unilateral. Și eu mi-am dat demisia din funcția de prim-ministru”
21:19
Tudose, MESAJ pentru Bolojan: „Demisia e un act unilateral. Și eu mi-am dat demisia din funcția de prim-ministru”
SĂNĂTATE Alexandru Rogobete anunță că va construi centre pentru dependenți: Numărul de consumatori crește exponențial
20:26
Alexandru Rogobete anunță că va construi centre pentru dependenți: Numărul de consumatori crește exponențial
GUVERN Bolojan APROBĂ un împrumut de 500 milioane euro pentru Autostrada A1
20:04
Bolojan APROBĂ un împrumut de 500 milioane euro pentru Autostrada A1
ECONOMIE Din cauza măsurilor fiscale ale Guvernului Bolojan, prețurile cresc în România de TREI ori mai repede decât în Uniunea Europeană
14:01
Din cauza măsurilor fiscale ale Guvernului Bolojan, prețurile cresc în România de TREI ori mai repede decât în Uniunea Europeană
Mediafax
Prințul William l-a prezentat Regelui Charles pe Donald Trump: „Acesta este tatăl meu”
Digi24
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan Marsalek ar lucra pentru FSB și a fost în Ucraina
Cancan.ro
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Momentul în care un bărbat cade în prăpastie după ce a fost atacat de urs. Victima și-a filmat ultimele clipe de viață
Mediafax
Scandal în Parlament între AUR și USR. Simion: USR s-a transformat într-o „grupare extremistă de stânga” / Dimitriu: Gurul lor, Georgescu, tocmai a fost pus sub acuzare pentru trădare
Click
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Doctorul care a întreținut relații intime cu o asistentă în mijlocul operației, în timp ce pacientul era sedat, se întoarce în spital
Digi24
Bebeluș din Iași, mort după ce s-a lovit la cap într-o mașină. De ce au fost părinții condamnați la închisoare
Cancan.ro
Klaus Iohannis, DISTRUS de ANAF: 'Va fi EXECUTAT silit'
Ce se întâmplă doctore
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
observatornews.ro
Satul în care o mega investiţie de 300.000 de euro a fost furată bucată cu bucată
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Se dau bani pentru femeile însărcinate. Despre ce sumă este vorba
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia a lansat versiunea PICK-UP pentru unul din modelele sale. Cât costă? FOTO
Descopera.ro
Marea IUBIRE a lui Robert Redford, ultimul star clasic de la Hollywood
Capital.ro
Modul greșit de plată al pensiilor. Florin Călinescu cere lege nouă la pensiile private: Devine penal, nu?
Evz.ro
Letiția Badea, femeia care l-a făcut pe Ilie Dumitrescu să divorțeze de prima soție
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
De ce a ajuns Elena Merișoreanu pe mâinile medicilor? Problema de sănătate care nu i-a dat pace artistei în ultimele săptămâni: „E foarte dureroasă.”
RadioImpuls
Mihai Trăistariu NU iartă și o "dărâmă" pe Rux și Opulență cu o replică devastatoare. Ce i-a făcut artistul după atacul public e INCREDIBIL: "Urât spus. Eu nu știam cine e". Pus la zid pentru relațiile cu femei tinere, artistul a luat o DECIZIE DRASTICĂ 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Zilele Bucureștiului 2025, celebrate în weekendul 20-21 septembrie
ACTUALITATE Călin Popesc-Tăriceanu: „România este în ultima vreme OCOLITĂ de investițiile din China, în timp ce Ungaria se bucură de acestea”
23:00
Călin Popesc-Tăriceanu: „România este în ultima vreme OCOLITĂ de investițiile din China, în timp ce Ungaria se bucură de acestea”
HOROSCOP Șase zodii vor avea parte de mult NOROC pe toate planurile, în perioada următoare. Universul este de partea acestor nativi, cu multe surprize
22:30
Șase zodii vor avea parte de mult NOROC pe toate planurile, în perioada următoare. Universul este de partea acestor nativi, cu multe surprize
VIDEO Obama avertizează asupra VIOLENȚEI politice după asasinarea lui Charlie Kirk /Fostul președinte sugerează că Trump alimentează extremismul
22:25
Obama avertizează asupra VIOLENȚEI politice după asasinarea lui Charlie Kirk /Fostul președinte sugerează că Trump alimentează extremismul
VIDEO Călin Popescu-Tăriceanu: „Ceea ce fac miniștrii USR este în detrimentul României. Dacă nu este rea-voință, este nepricepere”
22:21
Călin Popescu-Tăriceanu: „Ceea ce fac miniștrii USR este în detrimentul României. Dacă nu este rea-voință, este nepricepere”
EMISIUNI „Marius Tucă Show” începe joi, 18 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
„Marius Tucă Show” începe joi, 18 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
EXTERNE Zelenski: Luna viitoare, Ucraina se așteaptă să aibă 3,5 MILIARDE de dolari într-un fond pentru achiziția de armament din SUA
21:53
Zelenski: Luna viitoare, Ucraina se așteaptă să aibă 3,5 MILIARDE de dolari într-un fond pentru achiziția de armament din SUA