Radu Miruță a dat în judecată conducerea Salrom. „Nu pentru că este o ambiție hormonală”

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a recunoscut că se luptă cu conducerea Salrom care nu se dă plecată. Ministrul, întrebat la Euronews despre situația de la Praid, a folosit expresia”ambiție hormonală”, care nu se regăsește în dicționar . „Nu-mi voi lua niciodată cuvintele înapoi, nu pentru că este o ambiție hormonală, ci pentru că acolo este un prejudiciu dat statului român”.

Radu Miruță a explicat că ministerul Economiei este acționar majoritar Salrom, iar în calitate de ministru nu a avut nicio putere, astfel că s-a ajuns în instanță.

„Ca ministru, în urma documentelor oficiale, am constatat că acolo a fost produs un prejudiciu. Legea spune că dacă e prejudiciu, razi conducerea, fără o decizie suplimentară. Am emis un ordin pentru adunarea generală, adică acea entitate care decide ce se întâmplă cu compania la care e acționar. Aveau 30 de zile să se întrunească pentru a lua act de această decizie a ministrului. Au trecut 30 de zile și au refuzat cei din conducerea Salrom să pună în aplicare, scriptic, ordinul ministrului și i-am dat în judecată … acum 25-30 de zile. Am dat în judecată consiliul de administrație pentru obligația de a pune în aplicare decizia ministrului. E absurd”, a spus Miruță.

Ministrul spune că procesul a fost blocat din cauza grevei magistraților. „I-am dat în judecată, a fost primul termen, mi se pare că a fost grevă și nu s-a judecat”, a spus Miruță.