Miruță lovește din nou! Cum se scuză ministrul Economiei după ce și-a numit colegii din USR în companiile de stat: „A cunoaște un ministru nu este un păcat”

Ministrul Economiei, Radu Miruță, întrebat la Antena 3CNN, despre acuzațiile care i-au fost aduse cu privire la faptul că în companii de stat, precum IOR și Avioane Craiova au fost numiți membri ai USR, a explicat că: „A fi membru de partid, a cunoaște un ministru nu este un păcat, nu este o boală. Se pot pune astfel de oameni într-o perioadă interimară, dacă ai moștenit o situație în care acele companii nu aveau conduceri”.

Ministrul spune că cele două companii de stat sus menționate nu aveau numiri de ani de zile, iar membrii numiți de el câștige sume modice în comparație cu lefurile pe care le iau în paralel din privat. „Ca să vă dați seama de penibilul acuzației, aceste companii nu au avut numire de 8 ani de zile. Numirile trecute erau pe zeci de mii de lei. La două din aceste companii am pus doi sau trei oameni din cei 10 pe care îi cunoșteam înainte și eram obligat să pun niște oameni și absolut legitim să pui niște oameni sperând că sub conducerea ta la minister, companiile astea vor deveni mai eficiente”.

„Cam cât de mare e sinecura? Să pui pe cineva care are 17.000 salariul în privat 17.000 euro, numindu-l acolo pe 2.778 lei. Un om care ia din privat 17.000 euro nu vine pentru o sinecură la 2700, puteam să pun și eu 20.000 că de ministrul ține asta. Nu se dăm în privat suma asta de bani dacă nu ești capabil să faci ceva. Dacă aș cunoaște 200 de oameni dintr-ăștia, pe toți 200 i-aș spune dacă mi-ar permite legea. Nu e altă variantă. A fi membru de partid, a cunoaște un ministru nu este un păcat, nu este o boală. Se pot pune astfel de oameni într-o perioadă interimară, dacă ai moștenit o situație în care acele companii nu aveau conduceri”, a spus Miruță.

Ministrul Economiei mai spune că: „Vă repet, din cei 15-20 de oameni pe care i-am avut ocazia să-i numesc până acum interimar, cu salarii de 2.700 lei, doi sau trei sunt din USR. Aș vrea să fie mulți. Dacă aș putea, aș vrea să fie și din PSD și din PNL. E datoria fiecărui lider politic, dacă are oameni buni, să-i scoată în față. De când e o interdicție să fii bun și să fii într-un partid politic, uitați-vă, vă invit, prin comparație, la CV-urile oamenilor numiți pe 2.700 lei, cu CV-urile oamenilor pe 20.000 lei și cam cărei părți ați vrea să vă dați încrederea să aibă grijă de dumneavoastră. Despre asta e vorba: oameni buni și au început să aplice oameni”.