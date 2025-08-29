Radu Oprea: Sunt prevederi legate și de organizarea AMEPIP/ Se propune scăderea numărului de membri în CA-uri și reducerea indemnizațiilor

Radu Oprea, secretarul general al Guvernului, a declarat vineri seara de la Guvern că pachetul 2 de măsuri fiscale vizează modificări la Legea 109 și că vor exista scăderi ale numărului de membri în Consiliile Administrative și reducerea indemnizațiilor.
„Este o reformă cuprinsă în PNRR. Având în vedere realitatea României, am venit în dialog cu CE și OCDE privind guvernanța corporativă, cu câteva modificări la Legea 109. Schimbările sunt referitoare la indicatorii de performanță, financiari și nefinanciari. Am crescut în interiorul legislației cerințele pentru aceste companii, să aibă mai mulți specialiști pe domenii diverse”, spune Oprea.
„Sunt prevederi legate și de organizarea AMEPIP. Se propune scăderea numărului de membri în CA-uri și reducerea indemnizațiilor în procente smenificative. În regiile mici, membrii neexecutiv ai CA pot primi până la maximum 2 salarii medii brute pe ramură, cei executivi până la 3”, mai spune Radu Oprea.
Criterii de performanță
Secretarul General al Guvernului mai vorbește și despre criterii de performanță.
„Cred că lucrurile acestea vin astfel încât să avem posibilitatea ca managerii performanți să vină către companiile de stat ținând însă acel echilibru în societate. Dacă vrem calitate, ea trebuie remunerată pe măsură, dar trebuie să fie acceptată de către societate. Aducem toate indemnizațiile din CA-uri și managerii generali la un anumit nivel de salarizare care să permită performanța pentru că avem nevoie de companii solide”, mai spune Radu Oprea.