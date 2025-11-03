Prima pagină » Știri » Reacția AUR, după anunțul lui Călin Georgescu: Nu avem cum să nu participăm la alegeri. Decidem azi pe cine susținem

Reacția AUR, după anunțul lui Călin Georgescu: Nu avem cum să nu participăm la alegeri. Decidem azi pe cine susținem

Cristina Corpaci
03 nov. 2025, 13:33, Știri
Reacția AUR, după anunțul lui Călin Georgescu: Nu avem cum să nu participăm la alegeri. Decidem azi pe cine susținem

Senatorul Petrişor Peiu a declarat că AUR nu are cum să nu participe la alegerile parţiale din 7 decembrie. De asemenea, AUR va anunțat luni seara pe cine va susține la primăria Capitalei, însă sunt discuții avansate privind candidata Anca Alexandrescu. 

Petrișor Peiu a declarat ca urmare a reacției lui Călin Georgescu privind alegerile de la primăria Capitalei și despre care Gândul a scris aici că: „Înțelegem cu toții frustrarea și neîncrederea pe care Călin Georgescu a căpătat-o în raport cu modul în care instituțiile statului, așa-numitul sistem, organizează alegeri. Atunci când ești descalificat de două ori din cursa prezidențială fără un motiv legal, sigur că ai un sentiment de încredere și este normal să-ți manifești acest sentiment de neîncredere”. 

„Noi suntem un partid politic care avem datoria să-i reprezinte pe cei care cred în valorile conservatoare. Nu putem să abdicăm de la această datorie pe care și- asumi în momentul în care te înscrii într-un partid politic trebuie să reprezinți electoratul care te votează”, a spus Peiu. 

AUR, îndemn la vot pentru bucureșteni

„Noi trebuie să continuăm să ne reprezentăm electoratul și atunci nu avem să nu participăm la alegeri, ba chiar îndemnăm bucureștenii care au drept de vot să meargă la vot, să voteze, pentru că asta înseamnă că participi la democrație. Credem că putem să îi reprezentăm cu un alt candidat de primar ca să facă mult mai bine ce e de făcut”, a mai spus Peiu.

Deputatul Marius Lulea a declarat că AUR decide, luni seară, pe cine susţine la alegerile pentru Primăria Capitalei, el arătând că au fost luate în considerare mai multe opţiuni.

