Reacția unui senator USR, după ce PSD Iași acuză Guvernul că nu dă bani pentru A7 și A8: Unii pesediști sunt precum un piroman

Senatorul USR Marius Bodea acuză PSD că a pierdut în timpul guvernării Ciolacu banii europeni pentru autostrăzile A7 şi A8. „Unii social-democraţi sunt precum un piroman care îţi dă foc la casă, apoi te ceartă că de ce chemi Pompierii şi Poliţia”, menționează parlamentarul.

Senatorul își începe postarea prin „Definiția neobrăzării: Guvernul Ciolacu a pierdut banii europeni pentru A7 și A8. Azi, PSD acuză Guvernul Bolojan că nu dă bani pentru cele două autostrăzi”.

„Unii pesediști sunt precum un piroman care îți dă foc la casă, apoi te ceartă că de ce chemi Pompierii și Poliția, stai liniștit, că nu vei arde. După ce casa s-a făcut scrum, îi acuză pe pompieri că nu au fost în stare să te salveze”, mai anunță Bodea.

Parlamentul USR i se adresează direct printr-o întrebare șefului PSD Iași, Bogdan Cojocaru, care a acuzat Guvernul Bolojan că frânează Moldova și că ar fi plasat autostrăzile A7 şi A8 la „coada listei”.

„Bogdan Cojocaru, care a tăcut mâlc când guvernul PSD pierdea banii din PNRR, și-a dat brusc seama că fără A7 și A8 Moldova rămâne în subdezvoltare. Unde erați, domnule Cojocaru, când activiștii se luptau cu guvernele PSD care refuzau să aloce bani pentru cele două autostrăzi? De ce ați tăcut când colegii dumneavoastră din ministere pierdeau finanțarea?”, spune Bodea.

Parlamentul USR a continuat acid la adresa PSD și anume că: „Moldova este ținută în subdezvoltare de 35 de ani, din care vreo 25 au fost guverne PSD. Atunci nu vă durea sufletul de moldoveni? V-a apucat grija abia acum, când ați aruncat povara la alții. Așa arată obrăznicia!”

