Patru deputați români vor să elimine impozitul anual pe mașina personală. Ce argumente aduc

Un proiect de lege promovat de Partidul UNIT (Uniunea Națională pentru Inovație și Tradiție) și inițiat de deputații Aurora Tasica Simu, Dumitrița Albu, Andrei Csillag și Gheorghe Petru Pîclișan propune eliminarea impozitului anual pentru autoturismele personale deținute de cetățeni.

Deputata Aurora Tasica Simu a prezentat, într-un clip pe Facebook, proiectul de lege drept eliminarea unei taxe pentru un bun deja achiziționat din fonduri proprii pentru care este plătită o taxă la achiziție.

Ce prevede proiectul de lege

Conform proiectului depus în Parlament, se propune eliminarea impozitului anual pentru un autoturism deținut de fiecare persoană fizică. Mecanismul gândit de parlamentari este simplu și direct: dacă un cetățean deține o singură mașină, scutirea de la plată se va aplica în mod automat. În cazul în care o persoană are în proprietate mai multe autovehicule, aceasta va putea alege mașina pentru care nu va mai plăti impozitul anual.

Inițiatorii atrag atenția că, în prezent, după ce un român își cumpără o mașină din bani proprii și achită toate taxele și impozitele la achiziție, statul îl obligă să plătească în fiecare an o nouă taxă doar pentru simplul fapt că o deține, o situație comparată metaforic cu o taxă de protecție pe propria proprietate.

De ce este considerată mașina o necesitate și ce modele europene sunt invocate

În susținerea proiectului, Aurora Tasica Simu subliniază că pentru milioane de români autoturismul nu reprezintă un lux, ci o necesitate fundamentală de zi cu zi. Cu ajutorul mașinii, oamenii merg la serviciu, își transportă copiii la școală sau reușesc să ajungă rapid la spital în caz de urgență.

Totodată, ea face o paralelă cu alte state din Uniunea Europeană. În țări precum Polonia, Marea Britanie, Cehia sau Slovacia, autoturismul personal obișnuit nu este supus unui asemenea impozit anual general, iar promotorii legii cer ca legislația din România să fie aliniată la aceste standarde de sprijinire a cetățenilor.

Cum vor fi afectate bugetele locale

Proiectul de lege prevede și o soluție ca primăriile să nu rămână fără banii pe care îi iau acum din impozitarea mașinilor. Conform acestuia, sumele respective vor fi compensate integral de la bugetul de stat, asigurând astfel echilibrul financiar la nivel local.