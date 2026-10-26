Capitalul românesc, pariul patronatelor pentru relansarea economiei. Concordia, la întâlnirea cu premierul Luca Niculescu: „Afacerile locale au forța și ambiția să concureze cu cele mai bune din Europa”

Reprezentanții mediul de afaceri au prezentat, luni, în cadrul unei întâlniri cu premierul Luca Niculescu, propunerile de relansarea economiei fără o presiune suplimentară asupra deficitului. Confederația Patronală Concordia, care reprezintă peste 4.200 de firme cu capital românesc și străin, solicită noului Executiv acces mai ușor la finanțare, costuri predictibile la energie și măsuri urgente pentru industriile exportatoare

Mesajul transmis luni, la întâlnirea cu premierul Luca Niculescu, este că România poate mobiliza resurse private și fonduri europene pentru relansare, fără să pună o presiune suplimentară pe deficitul bugetar.

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Concordia mizează pe mobilizarea capitalului românesc, alături de fondurile europene

Patronatele salută includerea măsurilor pe care le-a solicitat în programul de guvernare, însă avertizează că multe dintre acestea nu au încă bugete, termene de aplicare sau responsabili desemnați. Primul test al angajamentelor asumate va fi bugetul pe 2027, precizează reprezentanții organizației.

Confederația Patronală Concordia susține totodată că cea mai ieftină cale de relansare pentru un stat fără spațiu fiscal este mobilizarea capitalului românesc, alături de fondurile europene. Organizația, care reunește afaceri care cumulează aproximativ 30% din PIB-ul României, afirmă că există capital românesc, iar Guvernul trebuie să îl aducă în economie, fără presiune pe deficit.

„Am încredere în companiile românești. Au crescut de multe ori într-un mediu impredictibil, iar astăzi au forța și ambiția să concureze cu cele mai bune din Europa. Este momentul ca statul să țină pasul cu ele. Concordia este pregătită pentru acest parteneriat, cu soluții prin care capitalul românesc ajunge în noi investiții, în locuri de muncă și în expansiunea companiilor locale pe noi piețe”, a declarat Dan Șucu, Președintele Confederației Patronale Concordia.

Reprezentanții organizației precizează că există capital autohton care poate finanța noi investiții, locuri de muncă și extinderea companiilor pe piețe externe. Pentru aceasta, Guvernul trebuie să pună rapid în funcțiune instrumentele de finanțare deja prevăzute și să creeze condiții mai predictibile pentru mediul de afaceri.

Delegația Concordia prezentă la discuția cu premierul i-a mai inclus pe Mihai Matei și Dragoș Petrescu, membri ai Consiliului Director, și pe Adelina Dabu, director Afaceri Europene și Internaționale. Reprezentanții patronatelor au subliniat necesitatea unor măsuri care să ajute România să revină rapid pe creștere economică, în condițiile unui context internațional nefavorabil.

Capital românesc, energie la prețuri predictibile și o piață a muncii mai flexibilă

Accesul la finanțare este una dintre principalele probleme pe care Concordia le pune pe masa Guvernului. Creditul bancar acordat economiei reprezintă doar 23% din PIB, unul dintre cele mai mici niveluri din Uniunea Europeană, arată confederația. Patronatele propun activarea rapidă a instrumentelor de creditare și garantare prin Banca de Investiții și Dezvoltare, facilitarea investițiilor fondurilor de pensii din Pilonul II în companii și proiecte românești și aplicarea programelor prevăzute de OUG 8/2026, cu reguli simple și clare.

O altă prioritate este predictibilitatea costurilor cu energia, esențială pentru deciziile de investiții, în special în industrie. Concordia cere o foaie de parcurs cu obiective concrete și dezvoltarea unei piețe forward lichide, inclusiv prin mecanisme de market-making, care să permită companiilor să își estimeze mai bine costurile viitoare.

Patronatele cer încurajarea muncii part-time pentru creșterea productivității

Pe piața muncii, organizația patronală invocă decalajul dintre evoluția salariilor și cea a productivității. În ultimii zece ani, salariile reale s-au dublat, în timp ce productivitatea a crescut cu aproximativ o treime. În acest context, Concordia propune corelarea salariului minim cu productivitatea, în urma consultărilor tripartite, instituirea permanentă a unui mecanism de tip Kurzarbeit, revenirea la calculul orar al CAS și CASS pentru contractele cu normă parțială și extinderea formelor flexibile de muncă.

Patronatele invocă și diferența dintre România și media europeană în privința muncii part-time: 2,9% în România, față de 17,1% în UE.

Industriile exportatoare, printre prioritățile urgente

Concordia mai solicită intervenții rapide pentru sectoarele afectate de scăderea producției și a vânzărilor. Potrivit datelor prezentate de organizație, producția auto a scăzut cu 13% în acest an, iar vânzările din industria mobilei s-au înjumătățit.

În consecință, patronatele solicită lansarea programului Rabla și a măsurilor de sprijin pentru industria mobilei încă din primul trimestru al anului.

Pe termen mai lung, Concordia propune un Pact Național pentru Competitivitate, asumat transpartinic, care să stabilească între patru și șase sectoare strategice pe baza datelor economice și să pregătească un portofoliu de proiecte mature pentru perioada bugetară europeană 2028–2034. Miza este pregătirea din timp a proiectelor cu care România va concura pentru finanțare europeană. Concordia atrage atenția asupra oportunității reprezentate de un fond european de 400 de miliarde de euro, pentru care accesul la bani va depinde de capacitatea de a prezenta proiecte competitive.

Organizația mai cere accelerarea digitalizării administrației publice printr-un centru de decizie la nivelul prim-ministrului, cu direcții obligatorii pentru ministere, precum și includerea Concordia ca membru invitat în mecanismul național de coordonare a afacerilor europene.

Bugetul pe 2027, primul test pentru noul Guvern

Dincolo de măsurile de relansare, Concordia cere ca viitorul buget să ofere companiilor reguli fiscale predictibile și să nu introducă noi costuri fără o evaluare prealabilă a efectelor economice. Organizația solicită consultarea partenerilor sociali înainte de adoptarea bugetului pe 2027 și o analiză de impact pentru fiecare măsură care afectează mediul de afaceri.

Asta include impozitul pe proprietate, accizele, exit tax și propunerea privind Avocatul Obligatoriu. Eliminarea IMCA de la 1 ianuarie 2027 trebuie făcută fără amânări și fără înlocuitori, iar accelerarea rambursărilor de TVA, promisă în program, are nevoie de un termen ferm, susține mediul de afaceri.

Pentru ca angajamentele să devină decizii, Concordia a propus un grup de lucru permanent Guvern – Confederații patronale pentru competitivitate și simplificare, cu reuniuni trimestriale. Concordia a propus, de asemenea, întâlniri de lucru între federațiile sectoriale și ministerele responsabile de competitivitate, de la Economie, Energie, Finanțe și Transporturi până la Investiții și Proiecte Europene, Mediu și Muncă, precum și pe politici sociale esențiale: locuințe, educație și sănătate.