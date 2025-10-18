Salvarea pentru marii arși vine tot din străinătate. După 10 ani de la Colectiv, în România nu reușim să tratăm pacienții la noi în spitale

La 10 ani de la Colectiv, țara noastră nu poate asigura condiții de spitalizare și tratare pentru marii arși, astfel că de fiecare dată când avem situații de urgență, cum este cazul recent, de la explozia din blocul de pe Calea Rahovei, ministerul Sănătății a făcut demersuri pentru transferul unuia dintre pacienți în Graz, Austria.

Niciun centru de mari arși

La 10 ani de când au fost promise, trei centre pentru mari arși sunt în construcție la Timișoara, Târgu Mureș și București, dar niciunul nu este finalizat.

Ministrul Sănătății a anunțat recent că Centrul de Arşi Gravi de la Târgu Mureş prinde contur într-un ritm accelerat, iar în primăvara anului viitor se estimează că va fi dat în folosinţă.

Alexandru Rogobete a menționat că la Timişoara, lucrările la Centrul de Arşi Gravi continuă intens în interiorul clădirii.

Decizia de transfer în străinătate

Pentru trimiterea marilor arși în străinătate mai în vigoare Ordinul nr. 2.063 din 2 decembrie 2020 – care prevede că, pentru aprobarea transferului în străinătate, la nivelul spitalelor care asigură managementul cazurilor cu arsuri grave, „în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului Sănătății nr. 476/2017 privind organizarea și funcționarea structurilor care acordă asistență medicală și îngrijirea bolnavilor cu arsuri, cu modificările și completările ulterioare, „se constituie comisii de analiză a solicitărilor de transfer în străinătate, în vederea efectuării tratamentului pentru pacienții cu arsuri grave”.

Ordinul prevede că pacienții cu arsuri grave sunt transferați în străinătate „numai în cazul în care paturile pentru tratamentul pacienților cu arsuri grave de la nivel național sunt integral ocupate, prin confirmare de către Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Sănătății”.

Secția de la Floreasca, închisă de la 1 august

Secția de arși a Spitalului de Urgență Floreasca din București, singura care era autorizată pe hârtie ca centru pentru tratarea marilor arși, și-a pierdut acest statut.

La Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca au fost făcute mai multe controale după cazul Laviniei, pacienta cu arsuri pe 70% din corp, tratată aici timp de 53 de zile, înainte de a fi transferată în Belgia.

Medicii belgieni au descoperit că Lavinia era infectată cu Candida auris, altă formă decât benigna „candida”.

Doar 30 de paturi disponibile

În prezent, potrivit Ministerului Sănătății, avem aproximativ 30 de paturi pentru arși în șase spitale: Floreasca (secție închisă la momentul actual), Arși, Iași, Timișoara, Bagdasar-Arseni și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”.

Potrivit unui calcul, în 10 ani am reușit să avem 23 de paturi în plus pentru pacienții cu arsuri grave, însă nici acestea nu ar îndeplini toate standardele de siguranță, spun specialiștii.