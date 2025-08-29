Prima pagină » Știri » Scântei în coaliție, după ce multinaționalele au fost scutite de impozit / PSD: „Au renunțat la 3,7 miliarde pentru străini”

Scântei în coaliție, după ce multinaționalele au fost scutite de impozit / PSD: „Au renunțat la 3,7 miliarde pentru străini”

Cristina Corpaci
29 aug. 2025, 23:41, Știri
Scântei în coaliție, după ce multinaționalele au fost scutite de impozit / PSD:
„Când abordezi fiscal problemele României trebuie să nu uiți niciodată că, dacă tot spui că nu ai bani și taxezi săracii (CASS, TVA), nu poți să reduci sau să anulezi taxele pe bogați. Este total injust să elimini impozitul pe cifra de afaceri la multinaționale (era 1% din Cifra de Afaceri, un nimic având în vedere că au afaceri de 250 miliarde euro anual) dar să pui CASS de 10% pe veniturile mamelor sau pe pensiile oamenilor”, atrage atenția fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu.
Social democratul menționează că partidul său a transmis acest lucru în coaliție. „Am cerut ministrului Nazare să renunțe la idee, dar mi-a fost clar că deja se înțeleseseră cu multinaționalele (bogații, cum îi numesc eu). NU A RENUNȚAT! Am cerut și renunțarea ca mamele care primesc îndemnizația de creștere a copilului sa nu mai plătească CASS. NU A ACCEPTAT! Ăsta e adevărul: au ales să taxeze săracii și să scutească bogații”.
Adrian Câciu spune că au renunțat la un venit de miliarde de lei pentru străini și că vor fi depuse amendamente.
„Mai mult au renunțat la un venit cert de 3,7 miliarde lei(atât au încasat din IMCA, în mod real în 2024) pentru nimic. Doar ca să le facă pe plac străinilor! Nu e corect! Nu e normal! Vom depune amendamente la această lege pentru ca Impozitul pe Cifra de Afaceri să rămână în vigoare. Vom depune amendament si pentru ca mamele să fie scutite de plata CASS”, a mai notat Câciu.
Fostul ministru îl îndeamnă pe premier să taxeze bogații.
„Dl. Prim-Ministru trebuie sa înțeleagă că există și un mâine. Atât în politică cât și viața românilor! Mai devreme sau mai târziu, ce zicem că facem noi cei din PSD, facem! Taxați bogații, domnule! Sau vă e frică de ei?”, a mai notat Adrian Câciu.
VĂ RECOMANDĂM ȘI:

Citește și

ACTUALITATE Marcel Ciolacu, MESAJ la moartea marelui rabin Menachem Hacohen: Îmi amintesc cu mândrie că am avut privilegiul de a-i acorda cetățenia română
23:13
Marcel Ciolacu, MESAJ la moartea marelui rabin Menachem Hacohen: Îmi amintesc cu mândrie că am avut privilegiul de a-i acorda cetățenia română
GUVERN Ilie Bolojan anunță că au fost adoptate cinci din cele șase proiecte: „Am făcut azi un pas înainte pentru îndreptarea unor inechități”
22:30
Ilie Bolojan anunță că au fost adoptate cinci din cele șase proiecte: „Am făcut azi un pas înainte pentru îndreptarea unor inechități”
SĂNĂTATE Rogobete: NU susțin ca oamenii vulnerabili și pacienții cronici să plătească în plus pentru medicamente
22:12
Rogobete: NU susțin ca oamenii vulnerabili și pacienții cronici să plătească în plus pentru medicamente
INFRASTRUCTURĂ Datoriile către CFR, achitate parțial. Trenurile NU vor mai fi suspendate
21:48
Datoriile către CFR, achitate parțial. Trenurile NU vor mai fi suspendate
FINANCIAR Impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor, ELIMINAT. Nazare: Ne dorim investiții din partea acestor companii
21:31
Impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor, ELIMINAT. Nazare: Ne dorim investiții din partea acestor companii
ENERGIE Bogdan Ivan face lumină în scandalul voucherelor de energie care nu au ajuns la timp
21:00
Bogdan Ivan face lumină în scandalul voucherelor de energie care nu au ajuns la timp
Mediafax
Ilie Bolojan: Pensia magistraților va fi limitată la 70% din ultimul salariu
Digi24
„Napoli este mort!”. Fenomenul care distruge centrul istoric al orașelor din Italia
Cancan.ro
Crimă și sechestrare în Otopeni! Un bărbat a omorât copilul iubitei în bătaie și îl ține cu forța pe al doilea
Prosport.ro
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
Adevarul
Deputatul AUR Dan Tănasă acuză o acțiune de kompromat la adresa sa: „Godină l-a sunat pe președintele blocului în care locuiesc”
Mediafax
Polițist, în cazul Otopeni: Copilul de 1 an salvat se simte bine, mama nu este urmărită penal
Click
Orașul iubit de români care a devenit „o friteuză în aer liber”. Localnicii nu mai loc în propriile cartiere
Wowbiz
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Antena 3
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
Digi24
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire
Cancan.ro
Ultima apariție publică a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer, ca și cuplu. Cât de fericiți (nu) erau, de fapt?!
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Judecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele nu sunt motiv de bucurie
StirileKanalD
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
KanalD
Bărbatul baricadat în casă la Otopeni a fost capturat după o operațiune de peste 13 ore. Momentul în care trupele speciale au pătruns pe geam și l-au încătușat
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Descopera.ro
Cum să scapi de SENZAȚIA de gol când auzi sau citești un anumit NUME
Capital.ro
ANAF, în control la nuntă. Banii românilor trebuie verificați. Restaurantele vor fi obligate să dea raport complet
Evz.ro
Topul castelelor misterioase din România. Ascund povești bizare și evenimente inexplicabile
A1
Cât câștigă ispita Oana Monea într-o singură zi din afacerea pe care o are. Blondina le-a dezvăluit fanilor ce sumă încasează
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș declarație de dragoste, în timpul unui live pe Tik-Tok. Tânărul i-a mărturisit unui bărbat că îl place: “Nici nu visam.”
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 30-31 august 2025. O zodie se confruntă cu probleme mari în dragoste! Gelozia îi va ruina relația cu partenerul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Descopera.ro
Ce companii a dat în judecată Elon Musk pentru concurență neloială în domeniul AI?
ACTUALITATE ALERTĂ MAXIMĂ de EXPLOZIE la Amara, Ialomița. O pungă de gaze străpunsă de forajul unui puț de apă amenință viața locuitorilor. Evacuări de urgență
23:13
ALERTĂ MAXIMĂ de EXPLOZIE la Amara, Ialomița. O pungă de gaze străpunsă de forajul unui puț de apă amenință viața locuitorilor. Evacuări de urgență
EXTERNE Unui tânăr i s-a refuzat accesul într-un club de fițe pentru că este „român”: Aveam bilet. Portarul mi-a zis: „România same Africa. No acces”
23:02
Unui tânăr i s-a refuzat accesul într-un club de fițe pentru că este „român”: Aveam bilet. Portarul mi-a zis: „România same Africa. No acces”
ACTUALITATE Incendiul de la Dragonul Roșu, lichidat după trei zile. Premeditare criminală sau accident
22:56
Incendiul de la Dragonul Roșu, lichidat după trei zile. Premeditare criminală sau accident
EXTERNE SUA refuză să acorde vize oficialilor pentru a participa la Adunarea Generală a ONU
22:38
SUA refuză să acorde vize oficialilor pentru a participa la Adunarea Generală a ONU
EXTERNE Financial Times: Trump a propus mobilizarea trupelor CHINEZE pentru menținerea păcii în Ucraina /Beijingul a semnalat că se opune ideii
22:09
Financial Times: Trump a propus mobilizarea trupelor CHINEZE pentru menținerea păcii în Ucraina /Beijingul a semnalat că se opune ideii
EXTERNE Departamentul Trezoreriei din SUA le cere băncilor să monitorizeze legăturile rețelelor de spălare de bani din CHINA cu cartelurile de droguri
22:09
Departamentul Trezoreriei din SUA le cere băncilor să monitorizeze legăturile rețelelor de spălare de bani din CHINA cu cartelurile de droguri