În timp ce investițiile stagnează, Autostrada Pitești-Sibiu accelerează. Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș intră în ultima etapă, spune ministrul Transporturilor. Când va fi gata

Ministrul Transporturilor vine cu vești bune despre secțiunea 4 a drumului Tigveni–Curtea de Argeș. Ciprian Șerban precizează că peste 620 de muncitori și mai mult de 200 de utilaje lucrează pe cei 9,86 km ai acestei secțiuni, în special la căile de rulare și instalațiile electrice din interiorul celor două galerii ale tunelului Momaia, terasamente, suprastructurile podurilor, pasajelor și viaductelor de pe traseu și amenajarea nodului rutier care va permite accesul în DJ678A.

„Activitate intensă pe șantierul Secțiunii 4 (Tigveni – Curtea de Argeș). Constructorul austriac (Porr) se apropie de un stadiu fizic de 77% pe această secțiune construită prin Programul Transport (PT) 2021-2027”, spune Șerban.

Mesajul este transmis și de directorul CNAIR, Cristian Pistol, care precizează că stația de mixturi asfaltice este instalată și funcțională.

Termenul contractual stipulează că secțiunea va fi recepționată în 2027. Însă stadiul avansat în care se află lucrările dau speranțe autorităților că anul viitor vor fi inaugurați cei aproximativ 10 kilometri de autostradă, pe care se află primul și singurul tunel de mare viteză din România.