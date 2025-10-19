Prima pagină » Știri » Sondaj CURS: Daniel Băluță, cotat cu șanse mari la Primăria Capitalei. Nicușor Dan scade vizibil în ochii bucureștenilor

Sondaj CURS: Daniel Băluță, cotat cu șanse mari la Primăria Capitalei. Nicușor Dan scade vizibil în ochii bucureștenilor

19 oct. 2025, 19:09, Știri
Sondaj CURS: Daniel Băluță, cotat cu șanse mari la Primăria Capitalei. Nicușor Dan scade vizibil în ochii bucureștenilor

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă (PSD), ar întruni 25% din voturi, dacă săptămâna viitoare ar avea loc alegeri pentru Primăria Capitalei, fiind urmat de deputatul Cătălin Drulă (USR) şi primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu (PNL), ambii cu 18%, arată un sondaj CURS dat publicităţii duminică. În schimb, Nicușor Dan rămâne liderul cu cea mai bună imagine la nivelul Capitalei, dar pierde din procente.

Nicușor Dan pierde teren, Băluță și Ciucu urcă ușor

Nicușor Dan rămâne liderul cu cea mai bună imagine pozitivă în Capitală, însă înregistrează o scădere semnificativă față de sondajul din august – de la 43% la 37%. În același timp, imaginea sa negativă a crescut de la 53% la 60%.

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, are o imagine bună pentru 31% dintre respondenți, ușor peste nivelul din august (30%), în timp ce 65% au o părere nefavorabilă – procent neschimbat față de vară.

Ciprian Ciucu este perceput pozitiv de 26% dintre bucureșteni, în creștere cu un punct, însă imaginea sa negativă urcă la 67%, față de 65% anterior.

Anca Alexandrescu (independentă) este creditată cu 10%, iar Cristian Popescu Piedone (PNRR) cu 9%. Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli) şi Mihai Enache (AUR) înregistrează câte 5%, urmaţi de Vlad Gheorghe (DREPT) şi Ana Ciceală (SENS), fiecare cu 3%.

Pentru Consiliul General, USR s-ar afla pe primul loc, cu 22% din voturi, urmat de PSD (21%) şi AUR (21%). PNL ar obţine 16%, iar Partidul Oamenilor Tineri şi S.O.S. România câte 5%, indică cercetarea CURS.

REPER se situează la 4%, iar Partidul Naţionalist Reformarea României la 3% .

Mai mult de jumătate dintre respondenţi (51%) consideră că în 2026 ar fi momentul potrivit pentru organizarea alegerilor în vederea desemnării unui nou primar general al Capitalei.

„Întrebaţi când ar fi momentul potrivit pentru organizarea alegerilor în vederea desemnării unui nou primar general, 51% dintre respondenţi consideră că în 2026, deoarece nu sunt bani acum. 28% spun că nu este o prioritate şi poate rămâne interimatul, iar 19% doresc organizarea alegerilor cât mai curând posibil”, se explică în comunicat.

Sondajul a fost realizat în perioada 8 – 17 octombrie, pe un eşantion de 1.072 de respondenţi, reprezentativ pentru populaţia adultă a municipiului Bucureşti (18 ani şi peste). Marja de eroare este de ą3%, la un nivel de încredere de 95%.

Citește și

ACTUALITATE Dată afară de Țoiu, Tamila Cristescu a ajuns în cele mai influente cercuri de la Washington, alături de oameni din echipa lui Trump
20:15
Dată afară de Țoiu, Tamila Cristescu a ajuns în cele mai influente cercuri de la Washington, alături de oameni din echipa lui Trump
FOTO Gabriela Firea a devenit bunică pentru prima oară la 53 de ani. „Zâmbetul copilului este ca o rugăciune către Dumnezeu”
19:25
Gabriela Firea a devenit bunică pentru prima oară la 53 de ani. „Zâmbetul copilului este ca o rugăciune către Dumnezeu”
REACȚIE Ministra Mediului Buzoianu intervine în scandalul căsătoriilor între minori: „Responsabilitatea noastră e să avem o Românie sigură pentru copii”
17:42
Ministra Mediului Buzoianu intervine în scandalul căsătoriilor între minori: „Responsabilitatea noastră e să avem o Românie sigură pentru copii”
ACTUALITATE Reporterul Gândul a fotografiat, în Luvru, bijuteriile lui Napoleon, înainte de jaful de astăzi. Ce a văzut, cât de securizat este cel mai celebru muzeu din lume. Imagini exclusive
17:38
Reporterul Gândul a fotografiat, în Luvru, bijuteriile lui Napoleon, înainte de jaful de astăzi. Ce a văzut, cât de securizat este cel mai celebru muzeu din lume. Imagini exclusive
ACTUALITATE Numărul pensiilor speciale, în CREȘTERE. Procurorii și judecătorii domină topul
16:41
Numărul pensiilor speciale, în CREȘTERE. Procurorii și judecătorii domină topul
POLITICĂ Șoșoacă, scandal și în Rusia: „Dacă Zelenski vine în Parlamentul meu, îi rup picioarele”
16:19
Șoșoacă, scandal și în Rusia: „Dacă Zelenski vine în Parlamentul meu, îi rup picioarele”
Mediafax
Aproape două treimi dintre germani vor renunțarea la beneficiile sociale ale refugiaților ucraineni
Digi24
VIDEO Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt sigiliul. Noi am oprit gazele”
Cancan.ro
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
Prosport.ro
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
Adevarul
Un șofer a murit carbonizat în propria mașină: designul „modern” al ușilor a împiedicat salvarea
Mediafax
Aproape două treimi dintre germani vor renunțarea la beneficiile sociale ale refugiaților ucraineni
Click
Oana Roman, spectaculoasă la gala organizată de Andreea Marin! Rochia cu care a făcut ravagii a fost superbă. FOTO
Wowbiz
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Antena 3
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Digi24
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”
Cancan.ro
Anunțul medicilor despre Flavia Groșan. Din păcate, veștile sunt triste
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de fosta asistentă tv a lui Mihai Morar? Fotomodelul Mădălina Urloiu duce o viață lipsită de griji în America
observatornews.ro
"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
Casa de Pensii SUSPENDĂ plățile pensiilor! Cine sunt pensionarii afectați
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
Materialul MINUNE care poate să schimbe lumea
Capital.ro
Gabriela Firea e în culmea fericirii. I s-a împlinit un mare vis: Bine ai venit în familia noastră, o rugăciune către Dumnezeu!
Evz.ro
Localitățile cu sub 1.000 de locuitori, afectate de reorganizarea administrativă a României
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Cum a reacționat Cristi Botgros în momentul când s-a trezit din comă și a văzut că mama și bunicul lui s-au împăcat? Dezvăluirile făcute de Adriana Ochișanu: „Acest război trebuia să se încheie odată”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Validarea: oglinda socială sau ancoră interioară? O explorare a nevoii umane de aprobare