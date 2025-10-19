Sondaj CURS: Daniel Băluță, cotat cu șanse mari la Primăria Capitalei. Nicușor Dan scade vizibil în ochii bucureștenilor

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă (PSD), ar întruni 25% din voturi, dacă săptămâna viitoare ar avea loc alegeri pentru Primăria Capitalei, fiind urmat de deputatul Cătălin Drulă (USR) şi primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu (PNL), ambii cu 18%, arată un sondaj CURS dat publicităţii duminică. În schimb, Nicușor Dan rămâne liderul cu cea mai bună imagine la nivelul Capitalei, dar pierde din procente.

Nicușor Dan pierde teren, Băluță și Ciucu urcă ușor

Nicușor Dan rămâne liderul cu cea mai bună imagine pozitivă în Capitală, însă înregistrează o scădere semnificativă față de sondajul din august – de la 43% la 37%. În același timp, imaginea sa negativă a crescut de la 53% la 60%.

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, are o imagine bună pentru 31% dintre respondenți, ușor peste nivelul din august (30%), în timp ce 65% au o părere nefavorabilă – procent neschimbat față de vară.

Ciprian Ciucu este perceput pozitiv de 26% dintre bucureșteni, în creștere cu un punct, însă imaginea sa negativă urcă la 67%, față de 65% anterior.

Anca Alexandrescu (independentă) este creditată cu 10%, iar Cristian Popescu Piedone (PNRR) cu 9%. Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli) şi Mihai Enache (AUR) înregistrează câte 5%, urmaţi de Vlad Gheorghe (DREPT) şi Ana Ciceală (SENS), fiecare cu 3%.

Pentru Consiliul General, USR s-ar afla pe primul loc, cu 22% din voturi, urmat de PSD (21%) şi AUR (21%). PNL ar obţine 16%, iar Partidul Oamenilor Tineri şi S.O.S. România câte 5%, indică cercetarea CURS.

REPER se situează la 4%, iar Partidul Naţionalist Reformarea României la 3% .

Mai mult de jumătate dintre respondenţi (51%) consideră că în 2026 ar fi momentul potrivit pentru organizarea alegerilor în vederea desemnării unui nou primar general al Capitalei.

„Întrebaţi când ar fi momentul potrivit pentru organizarea alegerilor în vederea desemnării unui nou primar general, 51% dintre respondenţi consideră că în 2026, deoarece nu sunt bani acum. 28% spun că nu este o prioritate şi poate rămâne interimatul, iar 19% doresc organizarea alegerilor cât mai curând posibil”, se explică în comunicat.

Sondajul a fost realizat în perioada 8 – 17 octombrie, pe un eşantion de 1.072 de respondenţi, reprezentativ pentru populaţia adultă a municipiului Bucureşti (18 ani şi peste). Marja de eroare este de ą3%, la un nivel de încredere de 95%.