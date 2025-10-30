Sorin Grindeanu anunță revenirea lui Adrian Năstase la Congresul PSD. Pe listă se mai află un fost candidat la prezidențiale

Sorin Grindeanu a declarat, joi seara, la Caraș-Severin, că la congresul PSD din 7 noiembrie a invitat și foști președinți ai partidului, printre care Adrian Năstase și Mircea Geoană. ”Eu am discutat și i-am invitat pe foștii președinți la Congresul PSD. Adrian Năstase mi-a confirmat că va participa, l-am invitat și pe Mircea Geoană”, a transmis Grindeanu.

„Eu nu vă ascund că în ’96 când ne-am înscris, și eu și Silviu (nr Hurduzeu), ne plăcea foarte mult ce făceau Ion Iliescu și Adrian Năstase. Eu am vorbit și țin legătura cu Adrian Năstase, țin cont de propunerile pe care le face, fiindcă vrea binele PSD-ului. Și nu am de ce să nu țin cont și eu și colegii mei de ceea ce încearcă sfătuiască oameni care vor binele PSD-ului”, a mai spus Grindeanu.

Liderul interimar al partidului susține că era nevoie de competiție la Congresul PSD și anunță că a discutat inclusiv cu Titus Corlățean.

„Să știți că mi-aș fi dorit să existe competiție la Congres și până la urmă era clar că va fi competiție cu colegul și prietenul meu Titus Corlățean. Eu mi-am văzut de culoarul meu, mi-am construit echipa și am mers mai departe. Ar fi fost bună și mai bună o competiție în PSD. Faptul că este o singură moțiune are și o cauză: lumea își dorește să se readune în PSD, să nu se mai împartă PSD. Eu îl aștept pe Titus să redevină activ, am și avut o discuție cu el. Eu sunt optimist în acest sens”, a mai explicat Grindeanu.

