După retragerea trupelor SUA din România, Grindeanu spune: „aș fi inconștient dacă nu aș fi îngrijorat”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat în cadrul conferinței de la Mehedinți că a decis să-i cheme în Parlament, atât pe premierul Ilie Bolojan, cât și pe ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, dar și ministrul de Externe, Oana Țoiu, ca urmare a faptului că guvernul nu a fost transparent în privința deciziilor de retragere a trupelor americane din România.

Sorin Grindeanu a precizat că până și el din calitate de președinte al camerei Deputaților aflat de această decizie din presa ucraineană. „Și nici măcar aia din României, faptul că nu se continuă a nu spune în mod onest românilor: domnilor, aceasta este situația la zi, asta e situația din punct de vedere al securității naționale, astea sunt planurile noastre pentru viitor, pentru a spori securitatea cetățenilor”, a mai completat președintele camerei Deputaților.

„Aceste lucruri m-au determinat să-i chem în Parlament și pe cei doi miniștri să ne informeze care este situația la zi, și ce avem de făcut de acum încolo, nimic altceva. Cred că oricine își dorește să știe unde ne aflăm și ce avem de făcut în continuare pentru că avem cea mai lungă graniță cu Ucraina. Nu am cum să nu fiu îngrijorat, aș fi inconștient dacă nu aș fi îngrijorat. Asta e de datoria mea și e de datoria noastră să vedem ce avem de făcut, partenerii americani și-au făcut treaba față de noi. Partenerii americani au venit, au investit în România, ani la rând, partenerii americani sunt cei care au susținut și susțin NATO, în proporție covârșitoare, trebuie să facem și noi. Ăsta e rolul audierii de săptămâna viitoare. Nimic altceva”, a mai spus Grindeanu.

Statele Unite intenționează să retragă mii de soldați din România, într-o decizie strategică ce marchează o schimbare majoră a priorităților militare americane, scrie Kyiv Post.

