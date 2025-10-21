Prima pagină » Știri » Sorin Grindeanu, ATACURI la adresa lui Bolojan și Ciucu: Facem pe Zorro și arătăm cum rezolvăm lucrurile pe repede înainte

Sorin Grindeanu, ATACURI la adresa lui Bolojan și Ciucu: Facem pe Zorro și arătăm cum rezolvăm lucrurile pe repede înainte

21 oct. 2025, 19:58, Știri
Sorin Grindeanu, ATACURI la adresa lui Bolojan și Ciucu: Facem pe Zorro și arătăm cum rezolvăm lucrurile pe repede înainte

Șeful interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a avut o serie de atacuri la adresa lui Ilie Bolojan pe care îl acuză că nu vrea să refacă textul legii privind pensiile magistraților. Cât despre Ciprian Ciucu, șeful Camerei Deputaților spune că scurge fel de fel de informații în presă. 

Grindeanu a declarat, marți seara la Antena 3CNN, că din câte cunoaște sunt probleme și pe fond la lege. „Parcă Guvernul nu vrea să accepte acest lucru și vrea să reia aceeași formă și să o propună într-o nouă asumare. Am propus și a respins în timpul coaliției a spus că preferă să aibă mai degrabă o nouă asumare”. 

Întrebat despre declarația lui Ciucu care a spus că PSD s-a ridicat pentru a treia oară de la masa Coaliției, Grindeanu a spus că: „Să știți că vizavi de domnul Ciucu îmi dau seama în fiecare ședință de coaliție de ce își dorește după modul în care scurge informațiile la presă”. 

 

Le-am spus și colegilor mei din coaliție că nu își doresc să aflu din presă live tot ce se discută în cadrul coaliției. Această lege are probleme și pe fond nu doar pe formă, dacă o reasumăm în aceeași formă va fi respinsă și cineva trebuie să răspundă pentru treaba asta, a mai spus Grindeanu.

Șeful interimar al PSD a mai declarat că: „pe mine nu mă interesează că pleacă un prim-ministru sau altul, pe mine mă interesează să fie adoptată această lege și am venit cu această soluție. O soluție prin care să deblocăm lucrurile în dialog cu toți actorii din acest domeniu. Pare că se dorește să avem aceeași abordare abruptă care va duce într-un final la același verdict”. 

„USR nu s-a pronunțat cu plus sau minus. Inclusiv președintele României a avut o mențiune legată de această lege, de perioada de tranziție, de care nu s-a țint cont. Cea mai bună abordare este dialogul. Dacă facem pe Zorro și ne apucăm să arătăm cum rezolvăm lucrurile pe repede înainte, deși ne spune legea că trebuie să așteptăm 30 de zile, dar nu o facem, înseamnă că nu ne dorim să treacă această lege și căutăm vinovați”, a mai spus Grindeanu..

