Superwing ZR-300, noua dronă cu decolare verticală a Chinei. Misiunile de securitate urbană, la un alt nivel

China mută din nou la nivel militar și dezvoltă Superwing ZR-300, o dronă compactă cu decolare verticală. Drona este concepută pentru supraveghere aeriană rapidă și putere de foc limitată în medii urbane dense. A fost concepută pentru a oferi forțelor de securitate locale o dronă cu răspuns rapid și altitudine joasă.

Potrivit Army Recognition, Superwing ZR-300 poate opera din spații închise. În același timp, extinde capacitatea de conștientizare a situației și capacitatea de atac imediat.

ZR-300 combină pilotajul opțional, controlul de la distanță și zborul autonom cu arme modulare.

Este vorba despre mitraliere, rachete și proiectile ușoare.

Acestea permit profiluri flexibile de misiune

Superwing ZR-300 evidențiază o trecere mai amplă către sisteme hibride cu/fără pilot și operațiuni la altitudine mică.

În astfel de condiții, mobilitatea, adaptabilitatea și desfășurarea rapidă sunt prioritizate.

3 moduri de operare

ZR-300 a fost dezvoltat de Jiangsu Digital Eagle Technology și a fost testat de Biroul de Securitate Publică Lianyungang.

Drona Superwing ZR-300 combină trei moduri de operare, inclusiv pilotaj la bord, control de la distanță și zbor autonom.

Misiunile sale prevăzute includ recunoaștere, intervenție rapidă și sprijin direct limitat prin foc în teren urban sau închis, mai notează Army Recognition.

Aeronava fără pilot a fost desfășurată pentru evaluare de către unitățile de poliție locale.

Stadiu de prototip sau de pre-serie limitată

Până în prezent, nu există contracte de producție dezvăluite, nu există comenzi de loturi confirmate și nu există date privind costurile unitare. Astfel, sistemul rămâne într-un stadiu de prototip sau de pre-serie limitată.

Fuselajul este construit în jurul unui design compact multi-rotor cu o lungime de cel puțin 3,3 metri.

Suportă o greutate maximă la decolare de 450 kg și o capacitate de sarcină utilă de 200 kg.

Această sarcină utilă trebuie să includă pilotul în modul cu echipaj uman.

Însă, afirmă experții militari, reduce capacitatea disponibilă pentru arme și echipamente de misiune.

„Cabina de pilotaj este închisă minimal, fără indicații privind protecția balistică, ranforsarea structurală sau standardele certificate de rezistență la impact”, se mai arată în analiza Army Recognition.

Recunoaștere, supraveghere și sprijin ușor de foc pentru unități de poliție sau paramilitare

Sistemul de propulsie utilizează mai multe motoare electrice alimentate de baterii la bord, cu cel puțin o referire la tehnologia bateriilor în stare solidă.

Autonomia variază între 18 minute și 90 de minute, în funcție de raport, ceea ce poate indica o consecvență a performanței nerezolvată.

Autonomia maximă este listată la 300 km, cu o rază operațională de 120 km.

Utilizarea operațională a ZR-300 se poate concentra pe desfășurarea rapidă în medii urbane și semi-urbane. Poate opera fără infrastructură de pistă și pe o rază de aproximativ 100 km.

Superwing ZR-300 este destinatată pentru roluri de recunoaștere, supraveghere și sprijin ușor de foc pentru unități de poliție sau paramilitare.

Câteva dezavantaje ale dronei Superwing ZR-300

Totuși, se mai arată în analiza Army Recognition, absența blindajului și configurația rotorului expus cresc vulnerabilitatea la focul de arme ușoare și la pericolele de mediu.

Profilul de zbor la altitudine mică și viteza limitată reduc supraviețuirea chiar și împotriva sistemelor de apărare aeriană de bază, cum ar fi mitralierele duble.

„Limitările de sarcină utilă necesită compromisuri între greutatea pilotului, arme, senzori și capacitatea bateriei. Inconsecvențele de autonomie, cuprinse între 18 și 90 de minute, complică planificarea misiunii și reduc fiabilitatea. Nu există date disponibile privind rezistența la interferențele GPS sau ale războiului electronic”, notează Army Recognition.

