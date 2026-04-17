Luna, misiune imposibilă pentru Rusia? SUA și China accelerează în cursa pentru o nouă aselenizare, Moscova trage cu ochiul de pe margine

Cristian Lisandru
Obiectivul „Luna” este de neatins pentru Rusia? În ciuda resurselor și expertizei necesare, industria spațială rusă a ratat oportunitatea de a oferi Statelor Unite sau Chinei un parteneriat reciproc avantajos în cursa lunară, se arată într-o analiză scrisă de Georgy Trishkin și publicată de Carnegie Edowment for International Peace.

Statele Unite și China concurează pentru supremație în a doua cursă lunară. Ambele țări fac planuri pentru ca oamenii să se întoarcă pe Lună până la sfârșitul anului 2028.

  • Perspectiva participării cosmonauților ruși la aceste programe pare îndoielnică.
  • Rusia nu și-a pierdut interesul pentru Lună, dar propria industrie spațială stagnează și este subfinanțată.
  • Misiunea Artemis II a SUA a confirmat încă o dată că explorarea lunară rămâne un simbol cheie al mândriei naționale americane.
  • Pe 1 aprilie, o rachetă super-grea a Sistemului de Lansare Spațială – care transporta patru astronauți la bordul navei spațiale Orion – a fost lansată de la Cape Canaveral pentru a efectua un survol lunar.
  • O misiune ulterioară, Artemis IV, urmează să aterizeze pe Lună spre sfârșitul anului 2028.

„Misiunile Apollo din anii `60 au reprezentat un progres. Dar nu au anunțat zorii explorării lunare. Dimpotrivă, au demonstrat volumul enorm de expertiză și resurse necesare. Chiar și sarcina relativ simplă de a plasa sonde ușoare pe suprafața Lunii nu a fost încă îndeplinită de majoritatea agențiilor spațiale naționale și a companiilor private emergente”, scrie analistul Georgy Trishkin.

Lansarea misiunii Artemis II / Foto – Mediafax

China, strategie clară și unificată

În secolul XXI, explorarea Lunii a devenit o perspectivă și mai tentantă, odată cu descoperirea urmelor de gheață în craterele din polul său sud.

Prezența apei rezolvă mai multe probleme. Apa poate fi descompusă în hidrogen și oxigen, care pot fi apoi folosite pentru a produce combustibil pentru rachete.

Acest lucru este important deoarece, cu cât sunt mai puține provizii care trebuie aduse de pe Pământ, cu atât mai multe echipamente utile pot fi aduse pe Lună.

  • NASA încearcă de zeci de ani să se întoarcă pe Lună – și de data aceasta, să-și stabilească un punct de sprijin.
  • Chiar înainte de prima aselenizare, NASA va fi cheltuit peste 100 de miliarde de dolari pentru programul Artemis.
  • Totuși, toate termenele limită au fost amânate și vor continua să fie amânate.

Între timp, China reduce distanța în fiecare an, dezvoltându-și propriile sisteme și soluții de la zero.

China poate că nu are moștenirea Statelor Unite în explorarea spațială. În schimb,  are avantajul unei strategii clare și unificate, cu institute și agenții științifice naționale care lucrează în colaborare cu contractori privați pe o piață izolată.

În acest sens, NASA pierde în mod clar din cauza birocrației inutile, a constrângerilor bugetare și a oscilării politice. Numai în primele luni ale anului 2026, planurile lunare ale Statelor Unite au fost modificate de mai multe ori”, explică Georgy Trishkin.

Pământul, văzut din apropierea Lunii / Foto – Mediafax

Roscosmos a fost nevoită să își revizuiască planurile”

Rusia urmărește cursa lunară de pe margine. În prezent, Roscosmos are planuri doar pentru misiuni fără echipaj uman pe Lună.

Ultima aselenizare reușită a unei nave spațiale rusești a avut loc în 1976.

În 2023, nava sa spațială Luna-25 s-a prăbușit în timpul unei încercări de aselenizare în apropierea polului sud al Lunii. A fost o eroare de software.

  • Roscosmos a fost nevoită să își revizuiască planurile, iar următoarea încercare de a aseleniza o sondă științifică nu va avea loc până în 2028.
  • Până atunci, Statele Unite și China vor finaliza deja pregătirile pentru echipajele de aterizare.
  • Acest lucru este imposibil de realizat pentru Rusia. Nu are nici o navă spațială lunară, nici o rachetă super-grea sau un sistem de aterizare.

Lipsa elementelor-cheie ar putea fi compensată prin cooperarea internațională cu țările care le au sau le vor avea în curând. Dar oportunitatea de a stabili parteneriate cu Statele Unite și China a fost ratată.

  • China are propriile nave spațiale, rachete și module de aselenizare. În această etapă, orice partener ar fi în plus.
  • Nici Roscosmos nu a reușit să demonstreze că ar putea fi de folos agenției spațiale americane.

În 2017, cele două țări au discutat un acord de cooperare pentru crearea unei stații internaționale pe orbita lunară, Lunar Gateway.

Aceasta a fost concepută ca un punct de tranzit: unii astronauți urmau să efectueze experimente științifice acolo, în timp ce alții urmau să lucreze pe suprafața lunii”, amintește Georgy Trishkin.

Cursa pentru o nouă aselenizare a început, Rusia pierde teren / Foto – Mediafax

Rusia nu a putut revendica statutul de partener egal cu Statele Unite”

Partenerii internaționali trebuiau să furnizeze echipamente în schimbul sloturilor pentru expediție. În cazul Roscosmos, proiectul în discuție era o ecluză pentru ieșirea din stație în scopul efectuării ieșirilor spațiale.

Rusia este una dintre cele trei țări cu experiență în crearea unor astfel de ecluze.

Cu toate acestea, din cauza lipsei de resurse financiare și a problemelor tehnice, Rusia nu a putut revendica statutul de partener egal cu Statele Unite în cadrul proiectului.

  • Roscosmos nu a fost dispusă să accepte mai puțin.
  • Drept urmare, până în 2021, negocierile au ajuns într-un impas.
  • Emiratele Arabe Unite și-au asumat responsabilitatea pentru ecluza pneumatică, externalizând fabricarea acesteia către Thales Alenia Space, o companie europeană.

Unii ar putea spune că Rusia a evitat o situație dificilă. Proiectul stației lunare este în prezent de facto înghețat”, continuă analistul.

Luna, misiune imposibilă pentru Rusia? / Foto – Mediafax

„Rusia are încă șansa de a juca un rol semnificativ în explorarea lunară”

Factorii de decizie americani s-au întrebat, în repetate rânduri, de ce are nevoie țara lor de o stație orbitală lunară.

China plănuiește o bază pe suprafața Lunii. La fârșitul lunii martie NASA a anunțat că va acorda prioritate construirii propriei baze direct pe Lună.

Cu toate acestea, Rusia are încă șansa de a juca un rol semnificativ în explorarea lunară.

  • Atât Statele Unite, cât și China intenționează să își construiască bazele lunare în cooperare cu partenerii.
  • Transportul a tot ceea ce este necesar pentru o astfel de bază este o sarcină care depășește capacitățile oricărei țări, cu atât mai puțin ale unei companii private.

În acest sens, experiența Rusiei în construirea de centrale nucleare s-ar putea dovedi utilă”, atenționează Georgy Trishkin.

„Atât Statele Unite, cât și Uniunea Sovietică au avut proiecte similare la începutul primei curse lunare”

Operarea echipamentelor industriale și prelucrarea apei necesită o cantitate mare de energie. A te baza exclusiv pe panouri solare și baterii este riscant.

Centralele nucleare par o soluție atractivă – deși extrem de complexă.

Atât Statele Unite, cât și Uniunea Sovietică au avut proiecte similare la începutul primei curse lunare, dar acestea nu au fost niciodată implementate.

  • La sfârșitul anului 2025, americanii au aprobat trei proiecte de centrale nucleare: pentru orbită, suprafața Lunii și propulsie. Este o finanțare de 420 de milioane de dolari pe an.
  • Rusia lucrează de mult timp la o instalație similară. Doar că obiectivele și scenariile pentru aplicarea sa au început abia recent să fie formalizate într-un program mai concret.
  • În primăvara anului 2025, Rusia și China au semnat un memorandum de cooperare pentru a crea o centrală lunară până în 2036.
  • Aceasta este, însă, o declarație de intenție neobligatorie, nu un contract formal.

Mecanismele de finanțare și distribuția proprietății intelectuale pentru proiect nu au fost dezvăluite”, arată analistul.

Cum încearcă Rusia să joace „la două capete”

În ciuda restricțiilor impuse de SUA explorării spațiale chineze, alte țări și companii private continuă să colaboreze cu China – deși cu riscul unor sancțiuni secundare.

Printre acestea se numără Rusia. În prezent, încearcă să profite în ambele sensuri.

  • Prezentul și viitorul său previzibil sunt încă legate de Stația Spațială Internațională și de zborurile încrucișate cu partenerii americani.
  • Dar s-au pus bazele – cel puțin pe hârtie – pentru cooperarea cu China în următorul deceniu.

Cu toate acestea, niciuna dintre aceste căi nu garantează un loc în misiunile lunare cu echipaj uman”, mai scrie Georgy Trishkin.

„Rusia pare să rămână din ce în ce mai mult în urmă”

Georgy Trishkin consideră că industria spațială rusă a ratat oportunitatea de a oferi ambelor părți din cursa lunară un parteneriat reciproc avantajos.

Rusia avea resursele și expertiza necesare. Însă rezultatele actuale ale programului spațial federal vorbesc de la sine: majoritatea proiectelor sunt fie în întârziere, fie nu au fost implementate deloc.

Rusia pare să rămână din ce în ce mai mult în urmă. Pe fondul creșterii rapide a explorării spațiale private, agențiile de stat precum Roscosmos, în forma lor actuală, arată ca o relicvă a unei epoci trecute.

  • Mulți dintre oamenii responsabili de politica spațială din Rusia își ocupă funcțiile de un sfert de secol.
  • Rusia de astăzi nu are practic nimic de oferit liderilor cursei, nici tehnologic, nici financiar.
  • În esență, singurul său avantaj rămas în cursa pentru un loc pe suprafața Lunii este potențialul său de a genera energie nucleară în spațiu.

Dar chiar și în acest domeniu, rivalii Moscovei preferă să facă progrese pe cont propriu, decât să devină dependenți de cooperarea cu prima putere spațială a lumii”, încheie Georgy Trishkin analiza publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

Citește și

Gândul de Vreme Vremea se schimbă radical. În ce regiuni din România va ploua cu găleata. Meteorologii ANM dau detalii în exclusivitate pentru Gândul
10:30
Vremea se schimbă radical. În ce regiuni din România va ploua cu găleata. Meteorologii ANM dau detalii în exclusivitate pentru Gândul
ULTIMA ORĂ Mesaj Ro-Alert. Rusia a atacat din nou Ucraina, în vecinătatea României
07:05
Mesaj Ro-Alert. Rusia a atacat din nou Ucraina, în vecinătatea României
RELIGIE Pelerinaj istoric, pentru prima dată în România. Capul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe va fi adus de la Muntele Athos la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca
11:28
Pelerinaj istoric, pentru prima dată în România. Capul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe va fi adus de la Muntele Athos la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca
Gândul de Vreme În ce zone se întorc ploile și unde vor fi 24 de grade. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
10:32
În ce zone se întorc ploile și unde vor fi 24 de grade. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
ANALIZA de 10 Modelul „Vietnam”. Când și cum se va termina războiul din Iran? Ambele tabere, slăbiciuni și puncte forte
10:00
Modelul „Vietnam”. Când și cum se va termina războiul din Iran? Ambele tabere, slăbiciuni și puncte forte
CONTROVERSĂ Lecția maghiară. Cum a reușit Ungaria o prezență la vot istorică, de aproape 80%, în timp ce România trece rar de 50%. Explicațiile sociologilor, pentru Gândul
17:26, 15 Apr 2026
Lecția maghiară. Cum a reușit Ungaria o prezență la vot istorică, de aproape 80%, în timp ce România trece rar de 50%. Explicațiile sociologilor, pentru Gândul
Mediafax
Cât de des se uită copiii președintelui la televizor? Nicușor Dan: „Au voie, când și când, la niște filme pe calculator”
Digi24
Cum se consumă corect agheasma mică în Vinerea Luminată, de Izvorul Tămăduirii. Explicațiile preoților
Cancan.ro
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Prosport.ro
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Adevarul
„Fabricile de mașini devin fabrici de tancuri”. Cum se sinucide economic UE și dă aripi ascensiunii fasciste
Mediafax
Blocarea Telegram în Rusia afectează armata și finanțarea războiului
Click
Mădălin Ionescu, mărturisiri șocante despre problemele cu inima. Alimentul banal care l-a pus pe picioare: „Un miracol”
Digi24
Izvorul Tămăduirii 2026. Ce nu ai voie să faci în Vinerea Luminată
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! Tragedie în lumea fotbalului! Fostul internațional a murit la doar 48 de ani!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce transmit luminile de avarii, NEOFICIAL. De la „mulțumesc” până la „las mașina aici două minute”
Descopera.ro
Un bărbat a găsit cea mai mare peșteră din lume!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care parte a corpului uman nu are niciun scop biologic?
FLASH NEWS Mișcare strategică pe ruta petrolului. Germania, pregătită să trimită nave militare în Strâmtoarea Ormuz, în anumite condiții
10:35
Mișcare strategică pe ruta petrolului. Germania, pregătită să trimită nave militare în Strâmtoarea Ormuz, în anumite condiții
ECONOMIE Tabel concedii vară 2026 | Unde ar trebui să îți petreci concediul în vara acestui an, în funcție de salariul tău actual
10:26
Tabel concedii vară 2026 | Unde ar trebui să îți petreci concediul în vara acestui an, în funcție de salariul tău actual
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Peter Magyar este un fel de Viktor Orban care nu și-a trădat electoratul”
10:00
Dan Dungaciu: „Peter Magyar este un fel de Viktor Orban care nu și-a trădat electoratul”
POLITICĂ Decizie radicală la Paris. Macron anunță o lege dură contra interferențelor străine în alegeri, după precedentele din România și Moldova
09:48
Decizie radicală la Paris. Macron anunță o lege dură contra interferențelor străine în alegeri, după precedentele din România și Moldova
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nu cred că o să apară raportul pentru anularea alegerilor, dar și dacă apare nu va mai conta”
09:30
Dan Dungaciu: „Nu cred că o să apară raportul pentru anularea alegerilor, dar și dacă apare nu va mai conta”
ECONOMIE Coșul minim de supraviețuire în 2026: Cât costă să mănânci o lună în România?
09:25
Coșul minim de supraviețuire în 2026: Cât costă să mănânci o lună în România?

