O barmaniță din Moscova, acuzată de blasfemie. A dat o interpretare „specială” unui cozonac tradițional Kulich de Paște. „Chiar și Hristos ar învia din morți pentru asta” / Avocat: „Până în 2030, Rusia va fi ca Spania medievală, unde Inchiziția persecuta ereticii”

Incidentele recente legate de cozonacii tradiționali rusești de Paște – Kulich – au declanșat frenezia pe rețelele de socializare. Unul dintre cozonaci a fost folosit ca bază pentru o narghilea. Un altul a implicat și o jucărie sexuală. Totuși, explică jurnalista Lucy Ash într-o analiză apărută pe site-ul publicației independente The Moscow Times, disputele disputele referitoare la „blasfemie” nu sunt nimic nou în Rusia lui Putin.

Lucy Ash prezintă câteva cazuri care au iritat autoritățile din Rusia și Biserica Ortodoxă Rusă, iar primul dintre ele este cel al unui tânăr de 21 de ani, localizat în Ecaterinburg.

„Cel mai rar Pokémon – Iisus”

Cu 10 ani în urmă, în luna august, tânărul Ruslan Sokolovsky a intrat într -o biserică din orașul Ekaterinburg. Era „înarmat” cu telefonul mobil.

Mai târziu, tânărul de 21 de ani a postat un videoclip în care juca Pokémon Go.

Se plimba în tăcere prin biserică, pe fundalul unor lumânări și icoane.

Biserica era aproape goală și nimeni nu părea să-l observe.

La sfârșitul videoclipului, el a spus că, din păcate, a ratat să prindă „cel mai rar Pokémon – Iisus”, adăugând provocator: „Se zvonește că nici măcar nu există”.

Trupa Pussy Riot „a cerut Fecioarei Maria să-l înlăture pe Putin”

Tânărul s-a confruntat cu un val de indignare „artificială” din partea presei.

O emisiune TV a adus un psihiatru care l-a diagnosticat cu boli mintale.

Un alt canal a întrebat dacă jocul japonez provoacă halucinații.

„Agenția de știri regională Ura.ru a îndemnat forțele de ordine să examineze dacă Sokolovsky a încălcat articolul 148 din Codul Penal – legea împotriva insultării sentimentelor credincioșilor.

Legislația a fost introdusă după ce trupa Pussy Riot a susținut o rugăciune punk la Catedrala Hristos Mântuitorul.

A evidențiat relația de alianță nelegiuită dintre biserică și stat și a cerut Fecioarei Maria să-l înlăture pe Putin.

Pe atunci, în 2012, Biserica Ortodoxă Rusă răspunsese cu orice altceva decât cu iertarea.

A făcut tot ce i-a stat în putință pentru a se asigura că tinerele activiste, Nadia Tolokonnikova și Mașa Alyokhina, ambele cu copii mici, au fost închise timp de doi ani.

În prima sa declarație publică după arestarea femeilor, Patriarhul Kirill a spus: Diavolul a râs de noi toți. Nu avem niciun viitor dacă permitem batjocura în fața altarelor sacre.

El i-a chemat pe credincioși să participe la o „ molitvennoe stoyanie”, o rugăciune în picioare în apărarea credinței.

Zeci de mii de oameni s-au adunat în fața lui Hristos Mântuitorul pentru a-l asculta pe Patriarh proclamând, de pe o scenă special construită, că acești profanatori moderni erau exact ca dușmanii lui Hristos.

Biserica, le-a spus el mulțimilor, fusese din nou atacată de forțele inamice. Douăzeci de episcopi în uniforme roșii și aurii complete s-au aliniat pentru a elimina blasfemia” amintește Lucy Ash.

Videoclipul Pokémon a ajuns la Centrul pentru Combaterea Extremismului

Patru ani mai târziu, în 2016, episcopul Evgeny de Sredenuralsk a insistat ca tânărul din dieceza sa să fie închis „nu pentru trei ani, așa cum prevede legea, ci pentru cel puțin cinci, dacă nu mai mult”. Totul pentru a-i descuraja pe alții să comită blasfemie în spații sacre, mai scrie Lucy Ash.

În decurs de o săptămână, poliția a transmis videoclipul Pokémon al lui Sokolovsky către Centrul pentru Combaterea Extremismului.

Până când cazul a ajuns în instanță, rechizitoriul avea 350 de pagini.

Avocatul tânărului, Alexei Bushmakov, a cerut în repetate rânduri unei martore a acuzării, o femeie cu un batic floral, să spună exact cum i-au fost insultate sentimentele.

Aceasta s-a chinuit să răspundă.

Exasperat, avocatul a prezis că, până în 2030, „ Rusia

El a adăugat: „Este terifiant să te gândești ce se va întâmpla dacă oamenii vor fi privați de dreptul de a alege în ce să creadă și în ce să nu creadă”.

„Sokolovsky a primit o condamnare cu suspendare de 3,5 ani. A fost recunoscut de Amnesty International drept prizonier de conștiință.

Dacă nu ar fi fost singurul îngrijitor al mamei sale grav bolnave, probabil ar fi fost închis. A fost trecut pe lista persoanelor suspectate de finanțarea extremismului și terorismului, iar conturile sale bancare au fost blocate”, continuă Lucy Ash.

„Chiar și Hristos ar învia din morți pentru asta”

Acum, o barmaniță din Moscova se confruntă cu acuzații penale după ce a postat un videoclip în care folosește un Kulich ca bază pentru o narghilea.

Din conversația auzită în fundal, se pare că Ksenia Shirokova a fost rugată să creeze pipa neobișnuită de către un client care cumpărase tortul inscripționat cu literele chirilice XB, care reprezintă „Христос Bоскрес” (Hristos a Înviat).

Shirokova a scris în descrierea postării sale: „Chiar și Hristos ar învia din morți pentru asta”.

„În câteva ore, Comitetul de Investigații a anunțat că a deschis un dosar în urma unei informații de la un blogger pro-război, fondator al mișcării misogine Male State.

Activiștii din grupul ultraortodox Sorok Sorokov au depus, de asemenea, o plângere.

Shirokova, care și-a șters rapid postarea și și-a cerut scuze, riscă acum o amendă de până la 300.000 de ruble (3.800 de dolari) sau închisoare de până la un an.

Pentru pedeapsa maximă, ancheta va trebui să dovedească faptul că a intenționat în mod deliberat să umilească credincioșii, în loc să caute doar aprecieri online”, mai scrie Lucy Ash.

Șeful SVR, despre Bartolomeu al Constantinopolului: „Antihristul în sutană”

Potrivit Sova, un grup care monitorizează religia și naționalismul în Rusia, majoritatea celor 39 de persoane condamnate pentru insultarea credincioșilor în perioada 2024-2025 au primit amenzi, muncă în folosul comunității sau pedepse cu suspendare.

Doi „infractori” au fost supuși unui tratament psihiatric obligatoriu.

Unele dintre cazurile urmărite penal în ultimul deceniu ar putea fi clasificate drept cazuri de „captare a atenției”.

O fată care și-a aprins țigara cu lumânări bisericești.

Un bărbat a decapitat un cocoș pe un giulgiu sfânt.

Mulți ortodocși ruși consideră aceste incidente mai degrabă lipsite de gust decât infracțiuni.

„Părintele Andrei Kordochkin, unul dintre cei mai cunoscuți preoți antirăzboi care trăiesc acum în exil, spune că situația este paradoxală.

În Rusia, frecvența la biserică este scăzută, iar educația religioasă în școli este rară.

Totuși, Rusia se comportă ca o teocrație, spune el, în sensul că autoritățile vorbesc în termeni religioși.

El a citat limbajul teologic folosit de șeful serviciului de informații externe, Serghei Narîșkin, într-un atac extraordinar la adresa Patriarhului Ecumenic din ianuarie.

Narîșkin l-a numit pe Bartolomeu al Constantinopolului Antihristul în sutană și l-a acuzat că este împotmolit în păcatul de moarte al schismei.

Atât Kremlinul, cât și clericii ruși de rang înalt au căutat de mult timp să submineze autoritatea Patriarhiei Ecumenice.

Mai ales după ce aceasta a recunoscut autocefalia (independența) Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, o mișcare căreia Moscova i se opune vehement”, explică Lucy Ash.

„Cuvinte care aparțin mai mult unui șef al securității decât liderului Bisericii”

În același timp, la Crăciunul din acest an, Patriarhul Kirill a sugerat că cei care nu sunt de acord cu acțiunile guvernului — în special în contextul războiului — ar trebui considerați „trădători ai Patriei, cu toate consecințele juridice care decurg din acestea”.

„Sunt cuvinte care aparțin mai mult unui șef al securității decât liderului Bisericii.

Se legitimează și decid ce este bine și ce este rău, spune Kordochkin. Pentru ei, moralitatea se referă la sexualitate, așa că spun că Europa este rea pentru că tolerează paradele gay.

Dar în ceea ce privește tortura, uciderile în masă și răpirea copiilor, se pare că nimic din toate acestea nu jignește sentimentele credincioșilor din Rusia”, încheie Lucy Ash analiza publicată de The Moscow Times.

RECOMANDAREA AUTORULUI: