O barmaniță din Moscova, acuzată de blasfemie. A dat o interpretare „specială” unui cozonac tradițional Kulich de Paște. „Chiar și Hristos ar învia din morți pentru asta” / Avocat: „Până în 2030, Rusia va fi ca Spania medievală, unde Inchiziția persecuta ereticii”

Incidentele recente legate de cozonacii tradiționali rusești de Paște – Kulich – au declanșat frenezia pe rețelele de socializare. Unul dintre cozonaci a fost folosit ca bază pentru o narghilea. Un altul a implicat și o jucărie sexuală. Totuși, explică jurnalista Lucy Ash într-o analiză apărută pe site-ul publicației independente The Moscow Times, disputele disputele referitoare la „blasfemie” nu sunt nimic nou în Rusia lui Putin.
Lucy Ash prezintă câteva cazuri care au iritat autoritățile din Rusia și Biserica Ortodoxă Rusă, iar primul dintre ele este cel al unui tânăr de 21 de ani, localizat în Ecaterinburg.
Cu 10 ani în urmă, în luna august, tânărul Ruslan Sokolovsky a intrat într -o biserică din orașul Ekaterinburg. Era „înarmat” cu telefonul mobil.
Tânărul s-a confruntat cu un val de indignare „artificială” din partea presei.
„Agenția de știri regională Ura.ru a îndemnat forțele de ordine să examineze dacă Sokolovsky a încălcat articolul 148 din Codul Penal – legea împotriva insultării sentimentelor credincioșilor.
Legislația a fost introdusă după ce trupa Pussy Riot a susținut o rugăciune punk la Catedrala Hristos Mântuitorul.
A evidențiat relația de alianță nelegiuită dintre biserică și stat și a cerut Fecioarei Maria să-l înlăture pe Putin.
Pe atunci, în 2012, Biserica Ortodoxă Rusă răspunsese cu orice altceva decât cu iertarea.
Biserica, le-a spus el mulțimilor, fusese din nou atacată de forțele inamice. Douăzeci de episcopi în uniforme roșii și aurii complete s-au aliniat pentru a elimina blasfemia” amintește Lucy Ash.
Patru ani mai târziu, în 2016, episcopul Evgeny de Sredenuralsk a insistat ca tânărul din dieceza sa să fie închis „nu pentru trei ani, așa cum prevede legea, ci pentru cel puțin cinci, dacă nu mai mult”. Totul pentru a-i descuraja pe alții să comită blasfemie în spații sacre, mai scrie Lucy Ash.
În decurs de o săptămână, poliția a transmis videoclipul Pokémon al lui Sokolovsky către Centrul pentru Combaterea Extremismului.
„Sokolovsky a primit o condamnare cu suspendare de 3,5 ani. A fost recunoscut de Amnesty International drept prizonier de conștiință.
Dacă nu ar fi fost singurul îngrijitor al mamei sale grav bolnave, probabil ar fi fost închis. A fost trecut pe lista persoanelor suspectate de finanțarea extremismului și terorismului, iar conturile sale bancare au fost blocate”, continuă Lucy Ash.
Acum, o barmaniță din Moscova se confruntă cu acuzații penale după ce a postat un videoclip în care folosește un Kulich ca bază pentru o narghilea.
Din conversația auzită în fundal, se pare că Ksenia Shirokova a fost rugată să creeze pipa neobișnuită de către un client care cumpărase tortul inscripționat cu literele chirilice XB, care reprezintă „Христос Bоскрес” (Hristos a Înviat).
Shirokova a scris în descrierea postării sale: „Chiar și Hristos ar învia din morți pentru asta”.
„În câteva ore, Comitetul de Investigații a anunțat că a deschis un dosar în urma unei informații de la un blogger pro-război, fondator al mișcării misogine Male State.
Pentru pedeapsa maximă, ancheta va trebui să dovedească faptul că a intenționat în mod deliberat să umilească credincioșii, în loc să caute doar aprecieri online”, mai scrie Lucy Ash.
Potrivit Sova, un grup care monitorizează religia și naționalismul în Rusia, majoritatea celor 39 de persoane condamnate pentru insultarea credincioșilor în perioada 2024-2025 au primit amenzi, muncă în folosul comunității sau pedepse cu suspendare.
Mulți ortodocși ruși consideră aceste incidente mai degrabă lipsite de gust decât infracțiuni.
„Părintele Andrei Kordochkin, unul dintre cei mai cunoscuți preoți antirăzboi care trăiesc acum în exil, spune că situația este paradoxală.
În Rusia, frecvența la biserică este scăzută, iar educația religioasă în școli este rară.
Totuși, Rusia se comportă ca o teocrație, spune el, în sensul că autoritățile vorbesc în termeni religioși.
El a citat limbajul teologic folosit de șeful serviciului de informații externe, Serghei Narîșkin, într-un atac extraordinar la adresa Patriarhului Ecumenic din ianuarie.
Mai ales după ce aceasta a recunoscut autocefalia (independența) Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, o mișcare căreia Moscova i se opune vehement”, explică Lucy Ash.
În același timp, la Crăciunul din acest an, Patriarhul Kirill a sugerat că cei care nu sunt de acord cu acțiunile guvernului — în special în contextul războiului — ar trebui considerați „trădători ai Patriei, cu toate consecințele juridice care decurg din acestea”.
„Sunt cuvinte care aparțin mai mult unui șef al securității decât liderului Bisericii.
Se legitimează și decid ce este bine și ce este rău, spune Kordochkin. Pentru ei, moralitatea se referă la sexualitate, așa că spun că Europa este rea pentru că tolerează paradele gay.
Dar în ceea ce privește tortura, uciderile în masă și răpirea copiilor, se pare că nimic din toate acestea nu jignește sentimentele credincioșilor din Rusia”, încheie Lucy Ash analiza publicată de The Moscow Times.
RECOMANDAREA AUTORULUI: