Anunț de ultimă oră al meteorologilor, care sunt zonele vizate. ANM, noi informații pentru Gândul

Meteorologii Administrației Naționale de Meteologie (ANM) anunță că a fost emisă o altă informare meteorologică, valabilă de astăzi – ora 10:00 – și până în această seară, la ora 21.00.

Despre ce este vorba a precizat meteorologul de serviciu al ANM, în exclusivitate pentru Gândul.

„Trebuie precizat faptul că avem în vigoare o atenționare meteorologică cod galben. Vizează intensificări ale vântului și este valabilă de astăzi de la ora 10:00 și până la orele 21:0.

Sunt vizate nordul, estul și sud-estul Transilvaniei, nord-estul Moldovei și vestul Olteniei.

Așteptăm, la rafală, vitezei ale vântului de 50-60 km/h-65 km/h.

În Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele vor atinge 70-90 km/h.

Astăzi, valorile termice vor crește în sudul, sud-estul și parțial în centrul țării. În rest, vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă. Cerul va fi variabil și doar cu totul izolat vor fi posibile ploi slabe. La altitudini mari vor fi precipitații mixte, cu o probabilitate mai mare în nordul Carpaților Oriental și în zona Munților Apuseni. Vântul va sufla slab și moderat.

Maximele de astăzi vor fi cuprinse între 12 – 20 grade, iar în Capitală vom avea un cer variabil, vânt slab și moderat și o maximă de 20-21 grade”, a trasmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Harta temperaturilor înregistrate în această dimineață, potrivit ANM

Gândul prezintă și harta temperaturilor care au fost înregistrate în România, la ora 07:00, potrivit ANM.

Cea mai scăzută temperatură – minus 2 grade – s-a înregistrat la Iezer. La Miercurea Ciuc au fost 0 grade Celsius.

În București au 3 grade Celsius, iar la Sulina și Constanța s-au înregistrat 10 grade.

Au fost 4 grade la Timișoara, 3 grade la Arad, 8 grade la Botoșani și 7 grade la Vaslui.

La aceeași oră, nu s-au înregistrat precipitații în nicio zonă a României. Cea mai ridicată temperatură, la ora 07:00, a fost înregistrată la Drobeta-Turnu Severin – 11 grade Celsius.

