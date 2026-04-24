Anunț de ultimă oră al meteorologilor, care sunt zonele vizate. ANM, noi informații pentru Gândul

Cristian Lisandru
Meteorologii  Administrației  Naționale de Meteologie (ANM) anunță că a fost emisă o altă informare meteorologică, valabilă de astăzi – ora 10:00 – și până în această seară, la ora 21.00.

Despre ce este vorba a precizat meteorologul de serviciu al ANM, în exclusivitate pentru Gândul.

Trebuie precizat faptul că avem în vigoare o atenționare meteorologică cod galben. Vizează intensificări ale vântului  și este valabilă de astăzi de la ora 10:00 și până la orele 21:0.

  • Sunt vizate nordul, estul și sud-estul Transilvaniei, nord-estul Moldovei și vestul Olteniei.
  • Așteptăm, la rafală, vitezei ale vântului de 50-60 km/h-65 km/h.
  • În Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele vor atinge 70-90 km/h.

Astăzi, valorile termice vor crește în sudul, sud-estul și parțial în centrul țării. În rest, vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă. Cerul va fi variabil și doar cu totul izolat vor fi posibile ploi slabe. La altitudini mari vor fi precipitații mixte, cu o probabilitate mai mare în nordul Carpaților Oriental și în zona Munților Apuseni. Vântul va sufla slab și moderat.

Maximele de astăzi vor fi cuprinse între 12 – 20 grade, iar în Capitală vom avea un cer variabil, vânt slab și moderat și o maximă de 20-21 grade”, a trasmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Harta temperaturilor înregistrate în această dimineață, potrivit ANM

Gândul prezintă și harta temperaturilor care au fost înregistrate în România, la ora 07:00, potrivit ANM.

  • Cea mai scăzută temperatură – minus 2 grade – s-a înregistrat la Iezer. La Miercurea Ciuc au fost 0 grade Celsius.

Sursa – ANM

  • În București au 3 grade Celsius, iar la Sulina și Constanța s-au înregistrat 10 grade.
  • Au fost 4 grade la Timișoara, 3 grade la Arad, 8 grade la Botoșani și 7 grade la Vaslui.

La aceeași oră, nu s-au înregistrat precipitații în nicio zonă a României. Cea mai ridicată temperatură, la ora 07:00, a fost înregistrată la Drobeta-Turnu Severin – 11 grade Celsius.

Citește și

ANALIZA de 10 O barmaniță din Moscova, acuzată de blasfemie. A dat o interpretare „specială” unui cozonac tradițional Kulich de Paște. „Chiar și Hristos ar învia din morți pentru asta” / Avocat: „Până în 2030, Rusia va fi ca Spania medievală, unde Inchiziția persecuta ereticii”
10:00
O barmaniță din Moscova, acuzată de blasfemie. A dat o interpretare „specială” unui cozonac tradițional Kulich de Paște. „Chiar și Hristos ar învia din morți pentru asta” / Avocat: „Până în 2030, Rusia va fi ca Spania medievală, unde Inchiziția persecuta ereticii”
Gândul de Vreme Brumă, ploi, ninsori și cod portocaliu de vânt. Unde vor fi cele mai scăzute temperaturi din țară. ANM, noi informații pentru Gândul
10:38
Brumă, ploi, ninsori și cod portocaliu de vânt. Unde vor fi cele mai scăzute temperaturi din țară. ANM, noi informații pentru Gândul
ANALIZA de 10 Marea schismă la Moscova? „Detoxifierea digitală” impusă de FSB le scoate peri albi chiar și elitelor pro-Kremlin. „Un Putin slab nu este de folos nimănui”
10:00
Marea schismă la Moscova? „Detoxifierea digitală” impusă de FSB le scoate peri albi chiar și elitelor pro-Kremlin. „Un Putin slab nu este de folos nimănui”
JUSTIȚIE Caz controversat: un german de 86 de ani, suspect că și-a ucis partenera, a fost predat Ambasadei Germaniei. De ce l-au lăsat liber autoritățile
09:49
Caz controversat: un german de 86 de ani, suspect că și-a ucis partenera, a fost predat Ambasadei Germaniei. De ce l-au lăsat liber autoritățile
PORTRET Cine este liderul PSD Radu Moldovan, peste care au descins astăzi procurorii DNA
12:05, 22 Apr 2026
Cine este liderul PSD Radu Moldovan, peste care au descins astăzi procurorii DNA
Gândul de Vreme Temperaturi scăzute pentru sfârșit de aprilie. Unde plouă și unde ninge. ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul
10:39, 22 Apr 2026
Temperaturi scăzute pentru sfârșit de aprilie. Unde plouă și unde ninge. ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul
Mediafax
Ești femeie, ai putea ieși la pensie mai repede. Care sunt condițiile
Digi24
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie să păstrăm o urmă de decență”
Cancan.ro
500 lei în plus la pensie, în luna mai 2026, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Adevarul
Instabilitate pe flancul de est al NATO. Rușii profită de criza politică din România și de noul guvern din Bulgaria: „Putin are acum un plan clar”
Mediafax
Pași decisivi pentru finalizarea Autostrăzii Sibiu - Pitești
Click
Ce a înfuriat-o pe Anca Serea la supermarket: „Oameni buni, ce se întâmplă cu voi?”
Digi24
Tudor Gheorghe, internat în stare gravă în spital, după ce s-a lovit la cap
Cancan.ro
Ce a mai rămas din averea de milioane a lui Vasile Turcu. Soției i s-a pus poprire pe pensie!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cătălina Ponor, la 9 ani de la retragerea din gimnastică. A ajuns de nerecunoscut după 2 nașteri
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Descopera.ro
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă cu astronauții atunci când se întorc pe Pământ
ULTIMA ORĂ De anul trecut, angajaţii Şantierului Damen din Mangalia trăiesc din promisiuni. Marţi ies din nou în stradă
10:08
De anul trecut, angajaţii Şantierului Damen din Mangalia trăiesc din promisiuni. Marţi ies din nou în stradă
JOBURI Ce pensie o să primești pentru meseria ta, dacă ai lucrat 38 de ani cu carte de muncă. Tabel complet pentru 25 de profesii populare în România
10:05
Ce pensie o să primești pentru meseria ta, dacă ai lucrat 38 de ani cu carte de muncă. Tabel complet pentru 25 de profesii populare în România
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „PSD a trecut în opoziție și vom vedea ce va face acest Guvern PNL-USR. Am fost un mare dușman al coaliției de guvernare”
10:00
Ion Cristoiu: „PSD a trecut în opoziție și vom vedea ce va face acest Guvern PNL-USR. Am fost un mare dușman al coaliției de guvernare”
ACTUALITATE „Vampirul energetic” nebănuit din bucătărie. Acest electrocasnic consumă cât 70 de frigidere la un loc
09:59
„Vampirul energetic” nebănuit din bucătărie. Acest electrocasnic consumă cât 70 de frigidere la un loc
POLITICĂ Liderul senatorilor AUR acuză că vicepremierul Oana Gheorghiu „promovează un mecanism netransparent de vânzare a acțiunilor statului”
09:50
Liderul senatorilor AUR acuză că vicepremierul Oana Gheorghiu „promovează un mecanism netransparent de vânzare a acțiunilor statului”
ULTIMA ORĂ Tudor Gheorghe a fost transportat de urgență la spital în Iași după ce a căzut în baia hotelului unde era cazat
09:48
Tudor Gheorghe a fost transportat de urgență la spital în Iași după ce a căzut în baia hotelului unde era cazat

