Ce este „escrocheria cu like-uri”: cum îți fură mii de euro prin Facebook și Instagram

Iată ce este „escrocheria cu like-uri” și cum îți poate fură mii de euro prin Facebook și Instagram. Escrocheria începe cu „like-uri” și criptomonede și evoluează până când îți cere bani pentru a remedia o eroare falsă, scrie El Economista.

În urma unei anchete îndelungate, sediul poliției din La Rioja, Spania, a identificat zece persoane ca destinatari ai banilor în cadrul a ceea ce este cunoscut sub numele de „escrocheria cu like-uri”. Această escrocherie implică oferte de muncă false care promit victimelor venituri mari. Inițial, escrocii le câștigă încrederea, dar apoi, sub pretexte false, ordonă plăți ale unor sume specifice de bani, care nu sunt niciodată recuperate.

Ancheta a început la sfârșitul anului 2025 prin depunerea unei plângeri la sediul Poliției din La Rioja, în care victima a declarat că a fost înșelat cu 690 de euro, 1050 de euro și 1060 de euro în momente diferite de când a început să lucreze, oferind „like-uri” pe diferite rețele de socializare.

Victima a văzut o ofertă de muncă pe o rețea de socializare, a dat click pe ea pentru mai multe informații și, după mai multe conversații prin intermediul unei alte aplicații de mesagerie instantanee, a acceptat jobul, care consta în a da like la diverse videoclipuri de pe Facebook și a investi în criptomonede. O altă îndatorire a ei era efectuarea de plăți monetare către persoane conform instrucțiunilor, prin Bizum, un serviciu spaniol de plăți mobile instantanee, integrat direct în aplicațiile bancare, care permite transferuri de bani între persoane fizice, plăți online și donații către ONG-uri, folosind doar numărul de telefon, și care a fost lansat în 2016 de băncile din Spania, precum și prin transferuri instantanee. După îndeplinirea tuturor acestor sarcini atribuite, persoana primea, conform înțelegerii, mici profituri în contul său bancar.

După un timp, persoana și-a dat seama că nu primea niciun venit în contul său bancar, așa că i-a contactat pe cei care îi promiseseră plățile. Aceștia i-au spus că a existat o greșeală și că, pentru a o remedia, trebuia să plătească 2.800 de euro în rate prin transfer bancar pentru a recupera venitul inițial promis. De asemenea, i-au spus că această nouă plată îi va afecta ulterior profiturile. În cele din urmă, și-a dat seama că era înșelat și a depus o plângere la poliție în care detalia ce se întâmplase.

Modus operandi

Cunoscuta „înșelătorie de tip like” este un tip de fraudă online efectuată în principal prin intermediul aplicațiilor de mesagerie instantanee, al rețelelor sociale sau al platformelor digitale. La început, autorii câștigă încrederea victimelor lor și, profitând, le escrochează cu diverse sume de bani. Aceștia promit venituri rapide și ușoare.

În faza inițială, victimele primesc de obicei sume mici de bani pentru a-și construi încrederea și credibilitatea în presupusa ofertă de muncă. Apoi, li se cere să plătească în avans sub diverse pretexte, cum ar fi accesul la sarcini mai bine plătite, deblocarea nivelurilor superioare sau efectuarea de investiții temporare care ulterior vor fi mai mult decât rambursate.

Totuși, odată ce aceste fonduri sunt transferate, ele nu sunt niciodată returnate victimelor, iar intermediarii dispar. Aceste persoane, pe lângă faptul că devin victime și le sunt furate economiile, uneori devin intermediari sau „călăreți de bani”.

Ei pot fi implicați în alte infracțiuni, cum ar fi spălarea de bani sau frauda. Odată ce au obținut cât mai mulți bani posibil de la victimele lor, escrocii dispar și întrerup orice comunicare.

Cum să eviți să devii victimă

Nu da click pe linkuri sau site-uri web din surse necunoscute.

Nu oferi informații personale străinilor și nu le introduce pe site-uri web.

Fii atent la ofertele de muncă care par prea bune ca să fie adevărate și promit câștiguri mari într-un timp scurt.

Nu plăti bani în avans pentru muncă sau pentru accesul la anumite sarcini.

Fii suspicios față de ofertele de muncă primite fără o cerere prealabilă.

Verifică numele și adresa înregistrată a companiei.

Autorul recomandă:

Escrocheriile legate de locurile de muncă croite de AI, în plină expansiune. Cum le indentifici, cum să le eviți