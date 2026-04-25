Oana Țoiu îl convoacă pe ambasadorul Rusiei la București după ce a căzut o dronă în Galați

Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, l-a convocat la sediul MAE pe ambasadorul Federației Ruse la București. Demersul a fost făcut în contextul prăbușirii unei drone rusești în Galați.

Șefa „Externelor” l-a convocat pentru sâmbătă, 25 aprilie, la sediul MAE, pe ambasadorul Federației Ruse la București.

Dronă prăbușită la Galați

MAE precizează că demersul survine în urma „prăbușirii, în cursul nopții trecute, în zona municipiului Galați, a unei drone rusești folosite în atacurile asupra infrastructurii civile ucrainene.

Federația Rusă a încălcat suveranitatea spațiului aerian al României printr-o nouă acțiune iresponsabilă, care putea pune în pericol siguranța populației.  Este un act iresponsabil și provocator ce încalcă principii de bază ale dreptului internațional.

De peste patru ani, Rusia duce un război ilegal împotriva Ucrainei. Acesta este nu doar un act imperialist brutal de cucerire împotriva unui vecin suveran, dar și o încălcare a păcii și securității regionale și globale”.

Populația din zonă, evacuată

Incidentul cu fragmente de dronă rusească prăbușite în Galați a luat amploare. MApN a dispus evacuarea locuitorilor din zona afectată, pe o rază de 200 de metri. Din câte se pare, restul de dronă „ar putea conține încărcătură explozivă”, au transmis autoritățile roomâne.

„Având în vedere incidentul din această dimineață, în urma căruia o dronă s-a prăbușit într-o zonă locuită și dat fiind faptul că după verificările efectuate de către specialiștii aflați la fața locului, s-a constatat o posibilă încărcătură explozivă, autoritățile responsabile au dispus evacuarea persoanelor din perimetrul afectat, pe o rază de 200 m”, a transmis pe Facebook Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Mai departe, autoritățile insistă că evacuarea este preventivă și temporară:

„În urma măsurilor dispuse, 217 persoane au fost evacuate în siguranță din zona afectată. Activitatea s-a realizat atât prin autoevacuare, cât și cu sprijinul forțelor de intervenție. 11 persoane cu probleme medicale sau greu transportabile au fost preluate cu ambulanțe SMURD tip B, autospeciale pentru transport personal și victime multiple (ATPVM), precum și cu ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă. Toate persoanele au fost transportate în siguranță în afara zonei de risc. Cele peste 110 locuințe au rămas în supravegherea forțelor de ordine.

Măsura a fost luată în scop preventiv pentru protecția populației din zonă, dar și pentru intervenția în siguranță a echipelor specializate și desfășurarea cercetărilor la fața locului. Evacuarea temporară are rolul de a facilita accesul autorităților abilitate, care vor evalua situația”.

Dronă rusească, prăbușită la Galați

Reamintim că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, radarele românești au detectat drone care zburau în apropierea spațiului aerian național, în zona județului Tulcea. Autoritățile au emis un avertisment RO-Alert. Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice din serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită au decolat la ora 02.00, din Baza 86 Aeriană de la Fetești.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat IGSU privind instituirea măsurilor de alertare a populației din localitățile Grindu și Isaccea, din județul Tulcea, fiind transmis, la ora 02.14, mesaj RO-ALERT.

Locuitorii din municipiul Galați au semnalat, prin serviciul 112, la ora 02.31, căderea unui obiect în zona Bariera Traian.

