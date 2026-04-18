Armistițiu fragil în Liban. Hezbollah menține „degetul pe trăgaci”, Israelul aduce în prima linie Ro’em 155, „regele” obuzierelor autopropulsate, complet automatizat

Săptămâna aceasta, potrivit The Times of Israel, Corpul de Artilerie al Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF) a efectuat primul bombardament operațional cu noul obuzier autopropulsat Ro’em, în sprijinul forțelor terestre care operează în sudul Libanului.
Anunțul a precedat armistițiul fragil de 10 zile între Liban și Israel. Gruparea Hezbollah a anunțat că menține „degetul pe trăgaci”, dar președintele Trump a cerut grupării „să se poarte frumos”.
„Sper ca Hezbollah să se poarte frumos în această perioadă importantă. Va fi un moment mare pentru ei dacă vor face asta. Destul cu crimele. Trebuie să avem în sfârșit pace”, a scris Donald Trump pe platforma sa de socializare, Truth Social.
Reprezentanții IDF mai precizează că Ro’em aduce „capacități revoluționare pe câmpul de luptă”, inclusiv o rată de tragere crescută, raze de tragere mai lungi și o mobilitate mai bună decât obuzierele existente.
Permite repoziționarea rapidă pe diverse terenuri și reduce vulnerabilitatea la contraatac.
Această mobilitate este deosebit de relevantă în topografia complexă a sudului Libanului. Tacticile de tip „angajare repetată și rapidă” sunt esențiale pentru supraviețuirea împotriva capacităților de supraveghere și de atac de precizie ale Hezbollah, notează Army Recognition.
Nucleul sistemului Ro’em îl reprezintă un tun de 155 mm/L52 complet automatizat.
În același timp, crește puterea de foc susținută. Acesta este un factor-cheie în angajamentele de mare intensitate, unde suprimarea rapidă a pozițiilor de lansare inamice este esențială.
În acest fel, cresc semnificativ distanțele de angajare, permițând unităților de artilerie să lovească ținte mai adânci.
„Obuzierul autopropulsat Ro’em rămâne, totodată, în afara razei de acțiune efective a multor sisteme adverse”, se mai arată în analiza Army Recognition.
