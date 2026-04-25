Scumpirea metroului, publicată în Monitorul Oficial. Noile prețuri de la 1 mai

Ordinul ministrului Transporturilor privind scumpirea călătoriei cu metroul a fost publicat în Monitorul Oficial. Noile prețuri vor fi aplicate de vineri, 1 mai 2026.

De vineri, prețul unei călătorii cu metroul va crește de la 5 la 7 lei. Un abonament lunar crește de la 100 la 140 de lei.

”Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu data de 1 mai 2026”. Este ultimul document semnat de ministrul demisionar al Transporturilor, Cirpian Șerban.

O călătorie cu metroul, care acum costă 5 lei, va costa 7 lei. Un abonament de 24 de ore, care acum costă 12 lei, va costa 18 lei.

Cartelele cumpărate deja, valabile până în ultimul minut

”Titlurile de călătorie cu valabilitate de 120 de minute, 24 și 72 de ore acceptă ultima validare cu un minut înainte de expirarea perioadei stabilite. Acestea permit călătoria până în ultimul minut al valabilității pe liniile S.T.B. — S.A. și până la ieșirea din stație de la METROREX — S.A.

Acestea permit un număr nelimitat de validări în limita de timp prevăzută”, se mai arată în ordinul publicat în Monitorul Oficial.

Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, ar putea anula Ordinul privind majorarea cu până la 44% a tarifelor practicate de Metrorex.

Potrivit informațiilor obținute de „Adevărul”, Miruță urmează să facă o evaluare, ținând cont de argumentele care au stat la baza creșterilor de prețuri, de situația financiară a companiei, dar și de modul în care au fost implementate reforme.

Recomandarea autorului: Bucureștenii, înfuriați de intenția Metrorex de a mări prețul călătoriei de la 5 la 7 lei. „Soluția este să ieșim în stradă” / Specialist mobilitate urbană: „Metroul să facă venituri din publicitate”

Citește și

POLITICĂ Marius Lulea, membru fondator AUR, îl pune la punct pe George Simion pentru declarațiile despre Nicușor Dan: „Comportament de copil răsfățat”
13:18
Marius Lulea, membru fondator AUR, îl pune la punct pe George Simion pentru declarațiile despre Nicușor Dan: „Comportament de copil răsfățat”
REACȚIE MApN: „Radarele de la sol au urmărit un număr de 15 drone”. Cum încearcă Armata să justifice faptul că nu a doborât drona căzută la Galați
12:43
MApN: „Radarele de la sol au urmărit un număr de 15 drone”. Cum încearcă Armata să justifice faptul că nu a doborât drona căzută la Galați
CONTROVERSĂ Cad drone și lui Miruță, șeful MApN, îi arde de panseuri. În loc să explice de ce România nu a doborât drona, Miruță face filosofia războiului pe Facebook
12:40
Cad drone și lui Miruță, șeful MApN, îi arde de panseuri. În loc să explice de ce România nu a doborât drona, Miruță face filosofia războiului pe Facebook
AUTO Nu e BMW, nici Audi. Care este, de fapt, mașina electrică cu cea mai rapidă încărcare
12:37
Nu e BMW, nici Audi. Care este, de fapt, mașina electrică cu cea mai rapidă încărcare
FINANCIAR Uniunea Europeană spune că e de ajuns și vrea să promoveze E20: benzina care promite să reducă prețurile la combustibili
12:15
Uniunea Europeană spune că e de ajuns și vrea să promoveze E20: benzina care promite să reducă prețurile la combustibili
INEDIT Krakenul era real: o caracatiță carnivoră de acum o sută de milioane de ani, care măsoară 19 metri, a fost descoperită
11:53
Krakenul era real: o caracatiță carnivoră de acum o sută de milioane de ani, care măsoară 19 metri, a fost descoperită
Mediafax
Dronă rusească cu explozibil, prăbușită în România. Evacuare de urgență
Digi24
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de dronă. MApN: „Este un incident grav”
Cancan.ro
Se schimbă examenul auto în România după 30 de ani. Proba care ar putea deveni obligatorie pentru viitorii șoferi
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Adevarul
Cât de reală este amenințarea dronelor rusești? Generalul Bălăceanu temperează îngrijorările: "N-avem cum să luptăm cu resturile”
Mediafax
Dacă Bolojan este demis prin moțiune nu mai poate fi desemnat premier. Precedentul CCR Orban
Click
Prima femeie condamnată la închisoare pe viață în Elveția era româncă. A vrut să-și ucidă socrul, fost ministru al Justiției
Digi24
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început de vară
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu indexarea pensiilor în România. Adevărul despre majorarea promisă din 2027
Ce se întâmplă doctore
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical și mulți nu ar recunoaște-o acum
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Regula la trecerile de pietoni cu două benzi pe sens. Cine și când oprește pentru prioritate?
Descopera.ro
Cum îți poți da seama atunci când câinele tău suferă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Boala Alzheimer ar putea să înceapă, de fapt, în afara creierului, indică un studiu

