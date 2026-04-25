Scumpirea metroului, publicată în Monitorul Oficial. Noile prețuri de la 1 mai

Ordinul ministrului Transporturilor privind scumpirea călătoriei cu metroul a fost publicat în Monitorul Oficial. Noile prețuri vor fi aplicate de vineri, 1 mai 2026.

De vineri, prețul unei călătorii cu metroul va crește de la 5 la 7 lei. Un abonament lunar crește de la 100 la 140 de lei.

”Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu data de 1 mai 2026”. Este ultimul document semnat de ministrul demisionar al Transporturilor, Cirpian Șerban.

O călătorie cu metroul, care acum costă 5 lei, va costa 7 lei. Un abonament de 24 de ore, care acum costă 12 lei, va costa 18 lei.

Cartelele cumpărate deja, valabile până în ultimul minut

”Titlurile de călătorie cu valabilitate de 120 de minute, 24 și 72 de ore acceptă ultima validare cu un minut înainte de expirarea perioadei stabilite. Acestea permit călătoria până în ultimul minut al valabilității pe liniile S.T.B. — S.A. și până la ieșirea din stație de la METROREX — S.A.

Acestea permit un număr nelimitat de validări în limita de timp prevăzută”, se mai arată în ordinul publicat în Monitorul Oficial.

Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, ar putea anula Ordinul privind majorarea cu până la 44% a tarifelor practicate de Metrorex.

Potrivit informațiilor obținute de „Adevărul”, Miruță urmează să facă o evaluare, ținând cont de argumentele care au stat la baza creșterilor de prețuri, de situația financiară a companiei, dar și de modul în care au fost implementate reforme.

Recomandarea autorului: Bucureștenii, înfuriați de intenția Metrorex de a mări prețul călătoriei de la 5 la 7 lei. „Soluția este să ieșim în stradă” / Specialist mobilitate urbană: „Metroul să facă venituri din publicitate”