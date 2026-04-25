Spitalul Judeţean din Braşov, în „faliment temporar”. Unitatea medicală a depășit bugetul alocat

Spitalul Judeţean din Braşov se află „în stare de faliment” temporar. Motivul, în primele trei luni din 2026 unitatea a tratat cu peste 1.000 de oameni în plus faţă de cât decontează Casa de Asigurări. Fiind cel mai mare spital teritorial, acesta asigură servicii medicale și pentru județe limitrofe.

Numărul pacienţilor îngrijiţi de spitalul județen Brașov a depăşit cu mult bugetul alocat. În doar trei luni, unitatea a tratat cu peste 1.000 de oameni în plus faţă de cât decontează Casa de Asigurări. În momentul de față unitatea medicală se confruntă cu criză de medicamente şi materiale sanitare. Şefii de secţie sunt sunt nevoiți să decidă pe cine mai internează în spital, conform Observator.

Pacienți peste buget

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe Braşov este cea mai mare unitate sanitară din Braşov şi Covasna. În primele trei luni ale anului, a avut contract cu CNAS pentru aproape 7.000 de cazuri. A tratat, însă, peste acest prag.

Diferenţa s-a transformat într-o gaură uriaşă în buget. aproape 1,2 milioane de euro, bani pe care spitalul nu are de unde să îi recupereze. Iar pe lângă datorii, se confruntă şi cu o criză de medicamente şi materiale sanitare.

„Această sumă ne este absolut necesară, pentru că am făcut cheltuieli cu acești pacienți. Resursele noastre financiare pentru susținerea actului medical în prezent sunt grav alterate. Am prezentat această situație financiară tuturor șefilor de secție, astfel încât este la latitudinea fiecăruia să procedeze cum crede de cuviință”, a declarat Dan Grigorescu, director spital, pentru Observator.

45.000 de de pacienți pe an

Conform Ministerului Sănătăţii, la acest spital ajung anual peste 45.000 de oameni din Braşov şi din judeţele învecinate. Spitalele mici îşi trimit pacienții aici, când resursele le sunt depășite.

„Destul de rău. E o problemă, că județul e mare, deci foarte multe comune aici, care vin toți aici, la spitalul acesta. E destul de grav. Neglijență. Păcat. Nu se poate, imposibil. Rămânem pe dinafară, rămânem ai nimănui. Eu zic că sistemul e prost și sistemul trebuie îmbunătățit”, spun pacienţii.

Conducerea Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate recunoaște că sistemul de finanțare trebuie schimbat, ca să nu mai ducă la astfel de crize.

„Situația actuală are un caracter temporar, fiind determinată în principal de adoptarea cu întârziere a bugetului pentru anul 2026, precum și de introducerea, prin legea bugetului, a unor limite lunare de cheltuieli”.

Spitalul Clinic Județean de Urgențe Brașov are, în prezent, peste 800 de paturi pentru internările clasice și în jur de 50 de paturi pentru internările de zi.

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe